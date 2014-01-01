ترامب : "لولاي ولولا نتنياهو لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إن إيران "لا تملك سوى الكلام".

وأضاف : "لولاي ولولا نتنياهو لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"، مشيرا إلى أن نتنياهو رئيس وزراء زمن الحرب وأدى مهمته بشكل جيد.

وتابع ترامب أن نتنياهو قاد الحكومة الإسرائيلية خلال فترة الحرب وأدى مهامه بكفاءة.

وأكد أن علاقتهما "جيدة جدا"، رغم وجود خلافات بينهما في بعض القضايا، مشيرا إلى أنه كان يعلن تلك المواقف علنا، وأن التطورات اللاحقة أثبتت صحة وجهة نظره.

وأردف بالقول: "لو لم نقصف الإيرانيين لكانوا قد امتلكوا سلاحا نوويا خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع.. ولو حصلت طهران على سلاح نووي لاستخدمته ولما بقي شيء اسمه إسرائيل".

وزعم ترامب في تصريحاته أن التضخم في إيران قفز من 5% إلى 301%.