  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب : "لولاي ولولا نتنياهو لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"

الثلاثاء 14 يوليو 2026 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : "لولاي ولولا نتنياهو لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"



القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إن إيران "لا تملك سوى الكلام".

وأضاف : "لولاي ولولا نتنياهو لما كانت إسرائيل موجودة اليوم"، مشيرا إلى أن نتنياهو رئيس وزراء زمن الحرب وأدى مهمته بشكل جيد.

وتابع ترامب أن نتنياهو قاد الحكومة الإسرائيلية خلال فترة الحرب وأدى مهامه بكفاءة.

وأكد أن علاقتهما "جيدة جدا"، رغم وجود خلافات بينهما في بعض القضايا، مشيرا إلى أنه كان يعلن تلك المواقف علنا، وأن التطورات اللاحقة أثبتت صحة وجهة نظره.

وأردف بالقول: "لو لم نقصف الإيرانيين لكانوا قد امتلكوا سلاحا نوويا خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع.. ولو حصلت طهران على سلاح نووي لاستخدمته ولما بقي شيء اسمه إسرائيل".

وزعم ترامب في تصريحاته أن التضخم في إيران قفز من 5% إلى 301%.

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة ترفض الاتهامات .. الأمم المتحدة: حماس تسيطر على مجمع لتوزيع المواد الغذائية في جباليا

الرياض اعلنت الحرب .."أنصار الله": الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد

تغيير جذري في واتساب: الميزة التي ستغنيك عن حمل هاتف إضافي

هذا ما كشفه تشريح جثة ليندسي غراهام عن سبب وفاته

الحوثيون يهاجمون مطارات سعودية ويهددون بمزيد من التصعيد

كاتس مُتفاخرا بتدمير غزة: شعور جيد وسنقيم 3 بؤر استيطانية داخل القطاع

اجتماع مغلق لوزير الدفاع المصري في تركيا وسط قلق إسرائيلي

الأخبار الرئيسية

أسرار الشهور الأخيرة لمحمد الضيف : نام في شوارع رفح... وتحرك بلا حراسة

التقى برئيس الموساد.. كواليس تجنيد إسرائيل لأحمدي نجاد ومحاولات تنصيبه رئيسا لإيران ..

مهاجمة ناقلتين إماراتيتين في هرمز ..غارات أمريكية وإيران تحذر من أزمة عالمية

ترامب يطالب دول الخليج بدفع كلفة حماية هرمز : الرسوم ستكون 20 % على كل البضائع

الجيش الأردني: اعترضنا صواريخ من إيران والحرس الثوري يعلن تدمير رادار باتريوت أمريكي في البحرين