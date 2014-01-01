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الاحتلال يواصل خروقاته : شهيد وعمليات نسف وقصف إسرائيلي شرق غزة

الثلاثاء 14 يوليو 2026 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته : شهيد وعمليات نسف وقصف إسرائيلي شرق غزة



غزة / سما /

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الثلاثاء- خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات النسف والقصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن باسم مسعد إرميلات صباح الثلاثاء متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مخيم القادسية غربي خان يونس قبل يومين.

أوفاد مصدر محلي أن طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع “كواد كوبتر” أطلقت النار باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح، شمال شرقي مدينة غزة.

ونفذا قوات الاحتلال عمليتي نسف جنوبي مدينة خان يونس، تزامنًا مع تحليق منخفض للطيران المسيّر الإسرائيلي شمالي المدينة.

وقصفت مدفعية غربي مدينة رفح، وأطلقت قنابل إنارة جنوبي مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1109 شهداء، إضافة إلى 3578 مصابا، إلى جانب تسجيل 800 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,232 شهداء و173,686 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

 
 
 

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