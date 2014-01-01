النفط يرتفع والدولار يستقر والذهب يتراجع

رام الله/سما/

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر، مدفوعة بتصاعد التوترات في مضيق هرمز، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية ودفع المستثمرين إلى متابعة تطورات المنطقة عن كثب.

في أسواق العملات، استقر الدولار مع ترقب صدور بيانات التضخم الأميركية، التي ينظر إليها على أنها مؤشر رئيسي لتوجهات السياسة النقدية المقبلة، فيما واصل الين الياباني التعرض لضغوط أمام العملة الأميركية.

أما الذهب، فتراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، متأثرا بارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، الأمر الذي قلص الإقبال على المعدن النفيس في ظل ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأميركية.

مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، مدعومة بتصاعد التوترات في مضيق هرمز بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، إلى جانب استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وصعد خام برنت بنحو 2% إلى 84.98 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% إلى 79.79 دولارا للبرميل، بعدما سجل برنت في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو/أيار 2020، ليبلغ أعلى مستوياته منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو/حزيران.

وجاءت مكاسب النفط بالتزامن مع إعلان الإمارات تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجوم بصاروخين كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية، ما أسفر عن مقتل بحار هندي وإصابة ثمانية آخرين، في تطور زاد من المخاوف بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الملاحة الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض رسوم مقابل حماية الدول التي تؤمن لها المرور في مضيق هرمز، وهو ما اعتبره محللون تطورًا يضيف مزيدًا من الضبابية إلى أسواق الطاقة.

ويرى محللون أن التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران يزيد من المخاطر المحيطة بإمدادات النفط، حتى في ظل عدم إغلاق المضيق بشكل كامل، إذ تبقى احتمالات تعطل تدفقات الخام قائمة مع استمرار المواجهة.

وفي تطور إقليمي مواز، أطلق الحوثيون في اليمن صواريخ باتجاه السعودية بعد اتهامهم الرياض بقصف مطار خاضع لسيطرتهم، وسط تحذيرات من أن اتساع نطاق الهجمات ليشمل منشآت أو شحنات النفط السعودية في البحر الأحمر قد يفاقم اضطرابات سوق الطاقة العالمية.

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تراجع الإقبال على المعدن النفيس إثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتصاعد التوترات في الخليج، الأمر الذي زاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

وجاءت خسائر الذهب بالتزامن مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية، بعدما عززت تصريحات لمسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما دعم الدولار وأثر سلبا على جاذبية الذهب.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي توقعات عند نحو 78 بالمئة برفعها بعدما كانت 57 بالمئة قبل أسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ⁠هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 56.98 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوعين. ونزل البلاتين واحدا بالمئة إلى 1589.35 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1242.54 دولار.

الدولار يستقر قبل بيانات التضخم الأميركية

استقر الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما ساهمت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط في تعزيز حالة الحذر داخل الأسواق.

في المقابل، واصل الين الياباني التداول قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود، وسط ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، في حين استقر اليورو والجنيه الإسترليني دون تغيرات كبيرة أمام الدولار.

وفي أسواق العملات الأخرى، تحرك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ضمن نطاق محدود مع ميل للصعود، بينما سجلت العملات المشفرة مكاسب طفيفة، إذ ارتفع كل من بيتكوين وإيثر في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية.