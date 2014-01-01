مهاجمة ناقلتين إماراتيتين في هرمز ..غارات أمريكية وإيران تحذر من أزمة عالمية

وكالات /سما/

يستمر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في التصاعد: أعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم (الثلاثاء) أنه أكمل موجة من الهجمات استمرت حوالي خمس ساعات ضد سلسلة من الأهداف العسكرية في جميع أنحاء إيران ، بينما أعلن الحرس الثوري أنه هاجم ناقلات نفط في مضيق هرمز وهدد بتفاقم الأزمة في المنطقة.

ووفقاً لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، فإن هذه هي الليلة الثالثة على التوالي من الهجمات الأمريكية، والتي تهدف إلى مواصلة إلحاق الضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية وقدرتها على تهديد الممرات الملاحية في الخليج.

من بين الأهداف التي استُهدفت: بوشهر، تشابهار، جاسك، كونارك، أبو موسى، وبندر عباس . وأفاد الأمريكيون باستخدام ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الجوي، ومواقع الصواريخ، ومستودعات الطائرات المسيّرة، والبنية التحتية البحرية.

وذكر البيان العسكري أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي منتشرون حالياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، وأن القوات في حالة تأهب قصوى لمزيد من التطورات.

إيران: "تجاهلت ناقلات النفط التحذيرات"

وفي الوقت نفسه، أصدر الحرس الثوري بياناً غير عادي أعلن فيه مسؤوليته عن مهاجمة ناقلتين للوقود في مضيق هرمز.

ويؤكدون أن السفن "أوقفت أنظمة الملاحة الخاصة بها وتجاهلت التحذيرات المتكررة" أثناء إبحارها في طريق وصفوه بأنه "غير قانوني". ويقولون إن ناقلات النفط تعرضت لأضرار وتعطلت.

كما هددوا بأن "التعاون مع العدو العدواني لن يؤدي إلا إلى الندم والخسائر وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز، وخلق أزمة طاقة عالمية " .

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران أطلقت صواريخ على ناقلتين تابعتين للبلاد كانتا تشقان طريقهما عبر مضيق هرمز.

أفاد البيان بمقتل أحد أفراد الطاقم الهندي وإصابة ثمانية آخرين ، أربعة منهم بإصابات خطيرة. وتضررت الناقلتان جراء حرائق اندلعت فيهما، إلا أن فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق.