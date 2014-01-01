  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مهاجمة ناقلتين إماراتيتين في هرمز ..غارات أمريكية وإيران تحذر من أزمة عالمية

الثلاثاء 14 يوليو 2026 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجمة ناقلتين إماراتيتين في هرمز ..غارات أمريكية وإيران تحذر من أزمة عالمية



وكالات /سما/

يستمر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في التصاعد: أعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم (الثلاثاء) أنه أكمل موجة من الهجمات استمرت حوالي خمس ساعات ضد سلسلة من الأهداف العسكرية في جميع أنحاء إيران ، بينما أعلن الحرس الثوري أنه هاجم ناقلات نفط في مضيق هرمز وهدد بتفاقم الأزمة في المنطقة.

ووفقاً لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، فإن هذه هي الليلة الثالثة على التوالي من الهجمات الأمريكية، والتي تهدف إلى مواصلة إلحاق الضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية وقدرتها على تهديد الممرات الملاحية في الخليج.

من بين الأهداف التي استُهدفت: بوشهر، تشابهار، جاسك، كونارك، أبو موسى، وبندر عباس . وأفاد الأمريكيون باستخدام ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الجوي، ومواقع الصواريخ، ومستودعات الطائرات المسيّرة، والبنية التحتية البحرية.

وذكر البيان العسكري أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي منتشرون حالياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، وأن القوات في حالة تأهب قصوى لمزيد من التطورات.

إيران: "تجاهلت ناقلات النفط التحذيرات"

وفي الوقت نفسه، أصدر الحرس الثوري بياناً غير عادي أعلن فيه مسؤوليته عن مهاجمة ناقلتين للوقود في مضيق هرمز.

ويؤكدون أن السفن "أوقفت أنظمة الملاحة الخاصة بها وتجاهلت التحذيرات المتكررة" أثناء إبحارها في طريق وصفوه بأنه "غير قانوني". ويقولون إن ناقلات النفط تعرضت لأضرار وتعطلت.

كما هددوا بأن "التعاون مع العدو العدواني لن يؤدي إلا إلى الندم والخسائر وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز، وخلق أزمة طاقة عالمية " .

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن إيران أطلقت صواريخ على ناقلتين تابعتين للبلاد كانتا تشقان طريقهما عبر مضيق هرمز.

أفاد البيان بمقتل أحد أفراد الطاقم الهندي وإصابة ثمانية آخرين ، أربعة منهم بإصابات خطيرة. وتضررت الناقلتان جراء حرائق اندلعت فيهما، إلا أن فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق.

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة ترفض الاتهامات .. الأمم المتحدة: حماس تسيطر على مجمع لتوزيع المواد الغذائية في جباليا

الرياض اعلنت الحرب .."أنصار الله": الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد

تغيير جذري في واتساب: الميزة التي ستغنيك عن حمل هاتف إضافي

هذا ما كشفه تشريح جثة ليندسي غراهام عن سبب وفاته

"لا يمكنني أن أموت الآن".. نشر تفاصيل سعي غراهام لاتفاق تطبيع السعودية وإسرائيل

الحوثيون يهاجمون مطارات سعودية ويهددون بمزيد من التصعيد

التلغراف تتهم وزيرا بريطانيا بدعم "عقيد في حماس" بسبب الطبيب أبو صفية

الأخبار الرئيسية

ترامب يطالب دول الخليج بدفع كلفة حماية هرمز : الرسوم ستكون 20 % على كل البضائع

الجيش الأردني: اعترضنا صواريخ من إيران والحرس الثوري يعلن تدمير رادار باتريوت أمريكي في البحرين

كاتس مُتفاخرا بتدمير غزة: شعور جيد ونتيجة سياسة مدروسة وسنقيم 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري داخل القطاع

IMG_5602

الحوثيون يهاجمون مطارات سعودية ويهددون بمزيد من التصعيد

IMG_5600

مانحون دوليون يعلنون عن حزمة دعم أولية لغزة بقيمة 600 مليون يورو