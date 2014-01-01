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استطلاع القناة 12 العبرية : آيزنكوت يتفوق بوضوح على نتنياهو

الثلاثاء 14 يوليو 2026 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع القناة 12 العبرية : آيزنكوت يتفوق بوضوح على نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

اظهر استطلاع رأي جديد نشرته القناة 12 الإسرائيلية، مساء الاثنين، تقدم رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في سؤال "الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة"، بفارق هو الأكبر منذ إعلان آيزنكوت خوض الانتخابات المقبلة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل آيزنكوت على تأييد 43% من المشاركين، مقابل 34% لنتنياهو.

وعلى مستوى توزيع مقاعد الكنيست، حافظ حزب "يشار!" بقيادة آيزنكوت على صدارته بحصوله على 24 مقعدا، فيما جاء حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو في المرتبة الثانية بـ22 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع حصول حزب "معا" على 16 مقعدا، فيما نال كل من حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، والحزب الديمقراطي بقيادة يائير غولان، 10 مقاعد لكل منهما.

كما منح الاستطلاع 8 مقاعد لكل من أحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه" و"عوتسما يهوديت"، مقابل 5 مقاعد لكل من "الصهيونية الدينية" و"حداش-تعال" و"القائمة العربية الموحدة".

وفي ما يتعلق بتوازن الكتل، أظهر الاستطلاع حصول أحزاب الائتلاف الحالي على 51 مقعدا، مقابل 59 مقعدا لأحزاب المعارضة، في حين حصدت الأحزاب العربية مجتمعة 10 مقاعد، ما يعكس استمرار تراجع معسكر نتنياهو عن تحقيق أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.

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