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من أصول إيرلندية ..بريطانيا: بيرنهام يحسم زعامة حزب العمال بدعم ساحق من النواب

الثلاثاء 14 يوليو 2026 12:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من أصول إيرلندية ..بريطانيا: بيرنهام يحسم زعامة حزب العمال بدعم ساحق من النواب



لندن /وكالات /

حسم آندي بيرنهام توليه زعامة حزب العمال البريطاني بعد حصوله على دعم ساحق من النواب، ما جعله المرشح الوحيد القادر على استيفاء شروط المنافسة، تمهيداً لتوليه رسمياً قيادة الحزب ثم رئاسة الوزراء، وفق ما أفادت صحيفة "الغارديان".

وتأكد تولي بيرنهام زعامة الحزب بعد حصوله على 27 ترشيحاً إضافياً من نواب الحزب، الاثنين، ليرتفع إجمالي الترشيحات التي نالها إلى 349.

وبهذه الترشيحات الإضافية، التي تنضم إلى 322 ترشيحاً حصل عليها الأسبوع الماضي، أصبح من المستحيل على أي مرشح آخر جمع 81 تأييداً، وهو الحد الأدنى المطلوب لخوض المنافسة على زعامة الحزب.

دعم واسع داخل الحزب

وبينما كان نحو 80% من نواب حزب العمال قد رشحوا بيرنهام رسمياً، الأسبوع الماضي، حسمت الترشيحات الإضافية يوم الاثنين فوزه. وشملت هذه الترشيحات دعم وزير المجتمعات، ستيف ريد، أحد أبرز حلفاء كير ستارمر.

وكان ريد العضو الوحيد في مجلس الوزراء الذي لم يرشح بيرنهام الأسبوع الماضي، إذ تمتنع شبانة محمود وآنا تورلي عن ترشيح أي مرشح، وفقاً للعرف، نظراً لتوليهما رئاسة اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال ورئاسة الحزب. كما لا يشارك ستارمر، بصفته الزعيم المنتهية ولايته، في عملية الترشيح، وفقاً للعرف أيضاً.

وبصفته المرشح الوحيد لخلافة ستارمر، من المتوقع أن يتولى بيرنهام رسمياً زعامة حزب العمال في مؤتمر خاص للحزب يوم الجمعة. وسيصبح رئيساً للوزراء بعد ذلك بأيام، في 20 يوليو الجاري.

من هو آندي بيرنهام؟

وُلد بيرنهام في ليفربول عام 1970 لأب عمل مهندساً للهواتف وأم كانت موظفة استقبال في عيادة طبية. ونشأ في قرية كولشيث بمقاطعة تشيشاير، غير البعيدة عن دائرة ميكرفيلوينحدر من أصول إيرلندية، وتلقَّى تعليمه في مدرسة سانت أيلريد الكاثوليكية الثانوية، ثم التحق بجامعة كامبريدج لدراسة اللغة الإنجليزية، وبعد تخرجه سلك طريقاً مألوفاً نحو الصعود السياسي، فعمل باحثاً لدى النائبة تيسا جويل، ثم مستشاراً لوزير الثقافة آنذاك كريس سميث.

وخلال سنواته في كامبريدج، تعرّف إلى ماري-فرانس فان هيل، المولودة في هولندا، والتي أصبحت لاحقاً زوجته وأم أطفالهما الثلاثة.

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