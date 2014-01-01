مانحون دوليون يعلنون عن حزمة دعم أولية لغزة بقيمة 600 مليون يورو

بروكسل/وكالات /

أعلن الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين، عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو.،بعد جهود الحكومة الفلسطينية مع الشركاء الأوروبيين على مدار الأشهر الماضية.حسب وكالة "وفا".

وستخصص الحزمة لدعم عمليات التعافي المبكر خاصة استعادة بعض الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل جوانب من البنية التحتية المتضررة، وتعزيز قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة، والإسكان، إضافة إلى دعم الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون.

وسيساعد هذا الدعم على تهيئة الظروف اللازمة للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي وإعادة الإعمار، بما ينسجم مع خطط دولة فلسطين والأمم المتحدة والبنك الدولي، وفق تقرير تقييم الأضرار المشترك.

وأكدت الخطوة الأوروبية على متطلب تثبيت وقف الحرب، وضمان وصول المساعدات ومواد الإعمار دون عوائق، وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية في قيادة عملية التعافي، مع الحفاظ على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية

وتشارك في المبادرة حكومات: إسبانيا، والدنمارك، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والنرويج، وفنلندا، وإيطاليا، وهولندا، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، والسويد، وبلجيكا، إلى جانب المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي.

كما أكد البنك الدولي دعمه للمبادرة ومساهمته المالية فيها، فيما أعلنت دول أخرى، من بينها أستراليا وكندا، عزمها الانضمام إلى المبادرة في المستقبل القريب.

وكانت انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل صباح يوم الإثنين، أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين (Palestine Donor Group - PDG)، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إلى جانب ممثلي الدول والمؤسسات المانحة والشركاء الدوليين، لبحث دعم الحكومة الفلسطينية، وتعزيز الاستجابة لاحتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.