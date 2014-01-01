ترامب: كبار القادة الإيرانيين قتلوا ومجتبى خامنئي اختفى بنسبة 90 بالمئة

وكالات /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن كبار القادة الإيرانيين قتلوا وإن المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي قد اختفى بنسبة 90%.

وصرح ترامب خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”: “ليس لديهم أسطول بحري، ولا سلاح جو، لقد ذهب كل شيء.. لقد اختفت دفاعاتهم الجوية، وقتل جميع قادتهم، وقُتل أفضل قادتهم”.

وفي تصعيد جديد للمواجهة مع طهران، أعلن الرئيس ترامب إعادة فرض الحصار على إيران، وكشف عن خطة لجعل الولايات المتحدة “حامية مضيق هرمز”.

وذكر ترامب أن واشنطن ستعيد فرض حصار بحري على إيران، وأنها ستحصل على رسوم بنسبة 20% من جميع الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران “لا فرصة أمامها لإعادة بناء قدراتها العسكرية”.

وأكد ترامب أن تنفيذ هذا الإجراء سيبدأ فورا، مشيرا إلى أن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو بدونها.

وكان ترامب، قال في وقت سابق الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تسيطر على مضيق هرمز وتتولى إدارته، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين “نقضوا الاتفاق”.

واتهم الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية مع قناة “Fox News” إيران بالتراجع عن تفاهمات سابقة مع الولايات المتحدة، قائلا: “كان بيننا اتفاق، لكنهم نقضوه”، مضيفا: “إنهم أشخاص سيئون”.

وتابع قائلا: “سنسيطر على المضيق وربما سنديره.. سنصبح حماة المضيق، وربما سنسمى (الملاك الحارس للمضيق)، ويجب تعويضنا عن ذلك” (رسوم حماية)، معتبرا أنه ينبغي تعويض الولايات المتحدة ماليا مقابل حماية أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وردا على تصريحات ترامب، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” في رسالة مصورة، إن طهران “لن تسمح تحت أي ظرف” للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي، مضيفا أن “إيران ستواجه بشدة أي محاولة من جانب أمريكا لعبور المضيق دون إذن إيراني”.

ونفذت الولايات المتحدة ليل الأحد الاثنين عمليات قصف على إيران التي ردّت باستهداف دول خليجية، في تبادل للضربات هو الأعنف بين الطرفين منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل.

ويشكل مضيق هرمز محور التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، في وقت تسعى الأخيرة إلى الحفاظ على السيطرة التي كانت أرستها عليه منذ اندلاع الحرب، عندما أغلقت الممر الاستراتيجي لإمدادات المحروقات بشكل شبه كامل، ما أثر بشدة على الاقتصاد العالمي.

وتُصرّ إيران على أن الوضع في المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وتعتزم فرض ما تسميه بدل خدمات على السفن بينما تتمسك واشنطن بحرية الملاحة.

وخلال نهاية الأسبوع، أعلنت طهران إعادة إغلاق المضيق أمام حركة مرور ناقلات المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.