  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب : الولايات المتحدة تُجدد الحصار البحري على إيران واسمنا اصبح حراس المضيق ..

الإثنين 13 يوليو 2026 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : الولايات المتحدة تُجدد الحصار البحري على إيران واسمنا اصبح حراس المضيق ..



واشنطن/وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام الملاحة الدولية، سواء بوجود إيران أو بدونها. وفي بيان له، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تجدد الحصار البحري المفروض على إيران، والذي لن يؤدي إلا إلى منع السفن الإيرانية وعملائها من المرور بحرية عبر المنطقة.

وأضاف ترامب في منشور له على منصة "تروث"، مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستطلق على نفسها من الآن فصاعدا اسم "حراس المضيق".

وأوضح أنه من باب الإنصاف، ستحصل واشنطن على تعويض مالي بنسبة 20% على جميع الشحنات المارة عبر المضيق، وذلك لتغطية التكاليف الناتجة عن تأمين الحماية والسلامة في هذه المنطقة التي وصفها بالمتقلبة من العالم.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الإجراءات والترتيبات الرسمية الخاصة بهذا القرار ستبدأ فورا.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : رجل الأعمال الفلسطيني الذي يفتح جبهة ضد إسرائيل

مخطط تهجير الفلسطينيين لا زال قائماً..وزير الخارجية المصري : إسرائيل الكبرى لن تتحقق

طهران : وكالة “فارس” تنشر تقريرا عن دور قطر والسعودية في دعم الغارات الأمريكية على إيران

تغيير جذري في واتساب: الميزة التي ستغنيك عن حمل هاتف إضافي

الرياض اعلنت الحرب .."أنصار الله": الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد

"لا يمكنني أن أموت الآن".. نشر تفاصيل سعي غراهام لاتفاق تطبيع السعودية وإسرائيل

هذا ما كشفه تشريح جثة ليندسي غراهام عن سبب وفاته

الأخبار الرئيسية

الرياض اعلنت الحرب .."أنصار الله": الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد

داخلية غزة ترفض الاتهامات .. الأمم المتحدة: حماس تسيطر على مجمع لتوزيع المواد الغذائية في جباليا

“حماس” تنتظر لقاء ملادينوف.. ومصادر تنفي صحة الحديث عن الخطة “ب”

"خطة مجنونة".. شاهد : الكشف عن تفاصيل وثيقة كتبها السنوار قبل عام من "طوفان الأقصى"

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض قيود على التجارة مع المستوطنات