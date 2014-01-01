ترامب : الولايات المتحدة تُجدد الحصار البحري على إيران واسمنا اصبح حراس المضيق ..

واشنطن/وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام الملاحة الدولية، سواء بوجود إيران أو بدونها. وفي بيان له، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تجدد الحصار البحري المفروض على إيران، والذي لن يؤدي إلا إلى منع السفن الإيرانية وعملائها من المرور بحرية عبر المنطقة.

وأضاف ترامب في منشور له على منصة "تروث"، مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستطلق على نفسها من الآن فصاعدا اسم "حراس المضيق".

وأوضح أنه من باب الإنصاف، ستحصل واشنطن على تعويض مالي بنسبة 20% على جميع الشحنات المارة عبر المضيق، وذلك لتغطية التكاليف الناتجة عن تأمين الحماية والسلامة في هذه المنطقة التي وصفها بالمتقلبة من العالم.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الإجراءات والترتيبات الرسمية الخاصة بهذا القرار ستبدأ فورا.