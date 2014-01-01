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الرياض اعلنت الحرب .."أنصار الله": الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد

الإثنين 13 يوليو 2026 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض اعلنت الحرب .."أنصار الله": الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد



سما / وكالات /

أعلن الناطق العسكري باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الاثنين، أن الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد.

وقال العميد يحيى سريع إنه "في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي المجرم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات"، وأضاف :"العدوان السعودي على مطار صنعاء أنهى مرحلة خفض التصعيد وعليه تحمل عواقب عدوانه".

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين أن "العدوان السعودي لن يمر دون رد وعقاب".
من جهتها قالت وزارة الخارجية في صنعاء، إن "النظام السعودي المجرم أقدم على ضرب مطار صنعاء وبذلك يكون قد أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن "النظام السعودي أعلن بداية الحرب وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن أي تبعات لهذه الخطوة الاجرامية".

وأضافت وزارة الخارجية التابعة لأنصار الله أن "النظام السعودي المجرم عمل طوال السنوات الماضية على تشديد الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة في محاولة لإخضاع أبناء شعبنا اليمني خدمة للصهاينة"، وفق تعبيرها.

وأكدت الوزارة أن "مرحلة جديدة ستبدأ بالاستعانة بالله لانتزاع حقوقنا كاملة غير منقوصة وسيكتشف النظام السعودي أنه أوقع نفسه في مأزق إستراتيجي كبير وسيدفع أثمانا باهظة نتيجة لذلك".

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