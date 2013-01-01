اجتماع مغلق لوزير الدفاع المصري في تركيا وسط قلق إسرائيلي

سما / وكالات /

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولير، اليوم الاثنين، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أشرف سالم زاهر، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة التركية أنقرة.

وجرت مراسم استقبال رسمية من الوزير التركي غولير، للوزير المصري الضيف، بمراسم عسكرية رسمية في الساحة الرئيسية لوزارة الدفاع، وبعد المراسم بدأ الوزيران اجتماعاً مغلقاً.

وتعدّ هذه، أول زيارة لوزير الدفاع المصري الحالي، الذي عُيّن بمنصبه فبراير الماضي، وهي الزيارة الأولى كذلك لوزير دفاع مصري إلى تركيا منذ عام 2013، ففي 8 مايو من ذلك العام، وهو التاريخ الذي أجرى فيه وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت، عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية لتركيا، والتقى خلالها بوزير الدفاع التركي حينها، عصمت يلماز.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، قد أعلن رسمياً أمس الأحد، بأن وزير الدفاع أشرف سالم زاهر، قد غادر إلى تركيا على رأس وفد عسكري مصري، لإجراء مباحثات "بشأن دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين في العديد من المجالات".

فيما لم يحدّد بيان الجيش المصري أو السلطات التركية، مدة الزيارة، لكن الطرفين يتحدثان عن أنها تأتي في ظلّ ازدياد التعاون المصري التركي على مختلف الأصعدة.

كما تأتي في زيارة وزير الدفاع المصري، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، تنذر بعودة التصعيد والحرب، التي تؤثر وتنعكس على كل دول المنطقة، بما فيها مصر وتركيا.

وكانت كل من تركيا ومصر والسعودية وباكستان، قد أجرت عدة اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، لتعزيز التعاون والشراكة بين هذه الدول الأربعة، في مواجهة التحديات المشتركة التي تعيشها المنطقة، وهي تتفق وتجمع على فكرة أن أكثر عامل معزز "لحالة عدم الاستقرار" في المنطقة، هي إسرائيل.

فيما لا تخفي إسرائيل قلقها المتصاعد، من ازدياد التقارب الاستراتيجي بين القاهرة وأنقرة.

وفي يونيو من العام الجاري، أعلنت السلطات التركية، انطلاق تدريب جوي مشترك مع مصر، استمرّ من ال 4 وحتى ال 17 من نفس الشهر، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، وتمّ تنفيذه في عدد من القواعد الجوية بمصر.