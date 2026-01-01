  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيان استثنائي.. الأمم المتحدة: حماس تسيطر على مجمع لتوزيع المواد الغذائية في جباليا

الإثنين 13 يوليو 2026 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيان استثنائي.. الأمم المتحدة: حماس تسيطر على مجمع لتوزيع المواد الغذائية في جباليا



غزة / سما /

أصدرت الأمم المتحدة بياناً استثنائياً عقب تعليق عمليات توزيع المساعدات في مجمع جباليا شمال قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد سيطرة حركة حماس على الموقع، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في لهجتها.

وفي رسالة موجهة إلى سكان قطاع غزة، اتهمت الأمم المتحدة حماس بالسعي إلى "الحفاظ على سلطتها وبث الخوف وسرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين"، وفق ما جاء في البيان.

وأكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، الدكتور رامز الأكبروف، أن حادثة مجمع جباليا لا تمثل واقعة منفردة، مشيراً إلى وجود مخاوف متكررة بشأن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها

وعقب الحادثة، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا عبر صفحة المنسق الإسرائيلي كما نقلت صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية اتهم فيه حركة حماس بالاستيلاء على مجمع توزيع المساعدات وتعطيل وصول الإمدادات الإنسانية إلى السكان.

وقال البيان إن اقتحام المجمع أدى إلى وقف توزيع المواد الغذائية التي كانت تصل يوميا إلى آلاف العائلات، مشيراً إلى أن تقريراً للأمم المتحدة تحدث عن السيطرة على مخزن تابع لبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى تعرض اثنين من سائقي شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية للاعتداء.

وأضاف منسق أعمال الحكومة في المناطق أن "حماس تستغل المساعدات الإنسانية لخدمة مصالحها"، متهمًا الحركة بـ"ترهيب السكان وعرقلة آليات توزيع الإغاثة".

من جهته، قال ما يسمى بمنسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق أن المساعدات الإنسانية مستمرة في دخول القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: مفاوضات القاهرة بشأن غزة تنتهي دون تحقيق أي اختراق ..

الكشف أخيرًا عن هوية الرجل المقنّع خلال مراسم تشييع خامنئي.. هل كان مجتبي؟

مخطط تهجير الفلسطينيين لا زال قائماً..وزير الخارجية المصري : إسرائيل الكبرى لن تتحقق

طهران : وكالة “فارس” تنشر تقريرا عن دور قطر والسعودية في دعم الغارات الأمريكية على إيران

يديعوت : رجل الأعمال الفلسطيني الذي يفتح جبهة ضد إسرائيل

رضائي : مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية

"لا يمكنني أن أموت الآن".. نشر تفاصيل سعي غراهام لاتفاق تطبيع السعودية وإسرائيل

الأخبار الرئيسية

“حماس” تنتظر لقاء ملادينوف.. ومصادر تنفي صحة الحديث عن الخطة “ب”

"خطة مجنونة".. شاهد : الكشف عن تفاصيل وثيقة كتبها السنوار قبل عام من "طوفان الأقصى"

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض قيود على التجارة مع المستوطنات

الاحتلال يواصل خروقاته : استشهاد شاب بقصف منزل وسط القطاع

طهران : وكالة “فارس” تنشر تقريرا عن دور قطر والسعودية في دعم الغارات الأمريكية على إيران