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الخارجية الإيرانية : لا شك في أن مذكرة التفاهم قد انتهت

الإثنين 13 يوليو 2026 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإيرانية : لا شك في أن مذكرة التفاهم قد انتهت



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "لا شك في أن اتفاقية مذكرة التفاهم قد انتهت، والجانب الأمريكي هو من ينتهك الاتفاقية بشكل واضح. لا يمكن اتهام الجمهورية الإسلامية بالتقصير في الوفاء بالتزاماتها".

وأضاف: "لن نسمح للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام مضيق هرمز للإضرار بإيران وسيادتها.

واضاف في مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين الماضي، بأن "طهران تأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية في إيران بالثأر لدم المرشد الأعلى السابق خامنئي، وتضعها على جدول أعمالها".

وأضاف: "سنستخدم في الساحة الدولية جميع الوسائل والفرص المتاحة لنا لتوثيق الجرائم المرتكبة، والعمل على تحقيق العدالة للشعب الإيراني"

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