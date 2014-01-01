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تغيير جذري في واتساب: الميزة التي ستغنيك عن حمل هاتف إضافي

الإثنين 13 يوليو 2026 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تغيير جذري في واتساب: الميزة التي ستغنيك عن حمل هاتف إضافي



رام الله/سما/

أفاد موقع WABetaInfo أن واتساب تُوسّع نطاق ميزة امتلاك حسابات متعددة لتشمل تطبيق واتساب للأعمال.

ووفقًا للموقع، بدأت هذه الميزة الجديدة بالوصول إلى مستخدمي النسخة التجريبية على نظام أندرويد، وستُمكّن المستخدمين من إدارة حسابين تجاريين مختلفين على نفس الجهاز، دون الحاجة إلى هاتف أو تطبيق إضافي.

كجزء من التحديث الجديد، سيتمكن المستخدمون من إضافة حساب واتساب للأعمال إضافي والتبديل بين الحسابين في أي وقت. هذه الميزة مُخصصة بالدرجة الأولى لأصحاب الأعمال الذين يديرون رقمي هاتف مختلفين، على سبيل المثال لأقسام منفصلة أو علامات تجارية مختلفة، ويرغبون في مركزة جميع أنشطتهم على جهاز واحد.

تتم إضافة الحساب الثاني من إعدادات التطبيق باستخدام زر "+" الموجود بجوار اسم الحساب. بعد إدخال رقم الهاتف وتأكيده، يُمكن التبديل بين الحسابين من خلال قائمة التطبيق. في هذه المرحلة، يُمكن تفعيل حسابين فقط على نفس الجهاز.

تتوفر هذه الميزة حاليًا لبعض مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب للأعمال على نظام أندرويد، ومن المتوقع أن تتوسع تدريجيًا لتشمل المزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القادمة. ولم يُعلن واتساب بعد عن موعد إتاحة هذه الميزة لجميع المستخدمين في النسخة المستقرة.

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