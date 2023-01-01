الاحتلال يواصل خروقاته : استشهاد شاب بقصف منزل وسط القطاع

غزة / سما /

استشهد مواطن، صباح الاثنين، في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة، مع تجدد خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف النار.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد مواطن في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع، في حين أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية “كواد كوبتر” النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1110 شهداء، إضافة إلى 3535 مصابا، إلى جانب تسجيل 800 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,223 شهداء و173,643 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.