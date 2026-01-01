الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية قبل نقل المعتقلين إلى مراكز التحقيق.

ففي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جبع وميثلون، وداهمت عددا من المنازل.

وفي نابلس، شملت الاقتحامات مخيم بلاطة شرقي المدينة، حيث اعتقل الشاب باسل اشتيوي عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب معتز جاسر أبو حمادة أثناء مروره عبر حاجز زعترة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ وداهمت عدة منازل، فيما اعتقلت الشاب إسلام عمر شلالدة من بلدة سعير بعد مداهمة منزله.

أما في بيت لحم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال منطقة واد معالي وداهمت أحد المنازل.

كما شهدت أريحا اقتحاما لشارع القدس دون تسجيل مداهمات، في حين اقتحمت قوات الاحتلال في رام الله قرية دير عمار ووسط المدينة وقرية كفر مالك.

وتزامن ذلك مع إحراق مستوطنين منزلا قيد الإنشاء واقتحام محيط منزل عائلة أبو عواد في أطراف بلدة ترمسعيا شمال رام الله.