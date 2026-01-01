  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بعد غارات أميركية.. إيران توسع هجماتها في الأردن والكويت وعمان وقطر والبحرين

الإثنين 13 يوليو 2026 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد غارات أميركية.. إيران توسع هجماتها في الأردن والكويت وعمان وقطر والبحرين



القدس المحتلة / سما /

واصلت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أنها استهدفت منظومات دفاع جوي ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وبحرية، في إطار ما وصفته بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز والحد من التهديدات التي تستهدف السفن التجارية.

في المقابل، أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أميركية في الأردن والبحرين والكويت، معتبرة أن الضربات الأميركية الأخيرة نسفت الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية.

كما شددت طهران على ضرورة اعتماد آلية تضمن ردا حاسما على أي اعتداء محتمل يستهدف كبار مسؤوليها.

واعتبرت إيران أن الضربات الأميركية الأخيرة "أجهضت" جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، على ضرورة مواصلة سياسة الردع في مواجهة أي عدوان عسكري محتمل على إيران.

ودعا إلى اعتماد إطار قانوني يحدد مسبقا طبيعة الرد الإيراني في حال استهداف المرشد الأعلى أو أي من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، مؤكدا أن الرد سيكون حاسما ورادعا، في خطوة تعكس توجه طهران لتعزيز جاهزيتها لمواجهة أي تصعيد مستقبلي.

سياسيا، تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب برواية أن الملاحة في مضيق هرمز ما زالت مفتوحة، مؤكدا أن بلاده كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل أن تتعثر المفاوضات.

في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن محادثات مسقط تناولت ترتيبات إدارة المضيق، لكنها اتهمت واشنطن بإفشال مسار التفاوض، ما يعكس استمرار التباعد بين الطرفين رغم الاتصالات الدبلوماسية السابقة.

الأكثر قراءة اليوم

زالزال سياسي .. الزعيم الروحي لحزب شاس : نتنياهو كذاب ولا يمكن الاعتماد عليه

هآرتس: مفاوضات القاهرة بشأن غزة تنتهي دون تحقيق أي اختراق ..

الكشف أخيرًا عن هوية الرجل المقنّع خلال مراسم تشييع خامنئي.. هل كان مجتبي؟

كان من أشد داعمي الحرب على العراق.. وفاة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام بشكل مفاجئ

مخطط تهجير الفلسطينيين لا زال قائماً..وزير الخارجية المصري : إسرائيل الكبرى لن تتحقق

طهران : وكالة “فارس” تنشر تقريرا عن دور قطر والسعودية في دعم الغارات الأمريكية على إيران

رضائي : مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية

الأخبار الرئيسية

"خطة مجنونة".. شاهد : الكشف عن تفاصيل وثيقة كتبها السنوار قبل عام من "طوفان الأقصى"

الاحتلال يواصل خروقاته : استشهاد شاب بقصف منزل وسط القطاع

طهران : وكالة “فارس” تنشر تقريرا عن دور قطر والسعودية في دعم الغارات الأمريكية على إيران

مخطط تهجير الفلسطينيين لا زال قائماً..وزير الخارجية المصري : إسرائيل الكبرى لن تتحقق

استشهاد ثمانية فلسطينيين بينهم طفلة واصابة آخرين بنيران وغارة إسرائيلية في قطاع غزة