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طهران : وكالة “فارس” تنشر تقريرا عن دور قطر والسعودية في دعم الغارات الأمريكية على إيران

الأحد 12 يوليو 2026 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران : وكالة “فارس” تنشر تقريرا عن دور قطر والسعودية في دعم الغارات الأمريكية على إيران



وكالات /سما/

ذكرت وكالة “فارس” أن بيانات مراقبة الملاحة الجوية كشفت عن دور قطري وسعودي في دعم الغارات الجوية الأمريكية على إيران.
وبحسب الوكالة، أظهرت بيانات المراقبة أن طائرة إنذار مبكر وتحكم محمولة جوا من طراز بوينغ E-3 Sentry أقلعت فجر اليوم من القاعدة الجوية الأمريكية في السعودية.
وتُستخدم هذه الطائرات، التي تعد من أكثر منصات الاستطلاع الجوي تقدما في العالم، للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها وتوجيه العمليات الجوية، ويمكنها رصد وتحديد الأهداف على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه، تستضيف قاعدة العديد الجوية في قطر، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في هذه اللحظة أكثر من 20 طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 الأمريكية، والتي تُستخدم لتزويد المقاتلات الأمريكية بالوقود أثناء تنفيذها عمليات قتالية، مما يجعلها عنصراً حيوياً في أي حملة جوية أمريكية في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة أركان حرب “خاتم الأنبياء” الإيرانية، بعد الهجوم الأمريكي على الساحل الإيراني، أن “مصدر الهجمات على إيران هو هدفنا المشروع”، في إشارة واضحة إلى أنها ستعتبر القواعد العسكرية الأمريكية في دول المنطقة – بما في ذلك قاعدة العديد في قطر – أهدافا مشروعة للرد العسكري الإيراني.
ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري متواصل بين واشنطن وطهران، حيث شنت القوات الأمريكية عدة جولات من الضربات الجوية على أهداف إيرانية، فيما ترد إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج، مما يضع هذه الدول في موقع حساس بين رغبتها في الحفاظ على تحالفاتها الاستراتيجية مع واشنطن وتجنب التورط في مواجهة إقليمية شاملة.

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