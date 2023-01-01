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مخطط تهجير الفلسطينيين لا زال قائماً..وزير الخارجية المصري : إسرائيل الكبرى لن تتحقق

الأحد 12 يوليو 2026 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخطط تهجير الفلسطينيين لا زال قائماً..وزير الخارجية المصري : إسرائيل الكبرى لن تتحقق



وكالات /سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الأحد، أن تطورات المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023 أثبتت أن أية محاولات لفرض الهيمنة أو إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بإرادة منفردة لن ترى النور. وفقا لصحيفة الشروق.

وشدد الوزير المصري، على أن أي ترتيبات إقليمية مستقبلية يجب أن تقوم على التوافق بين دول المنطقة، التي تضم قوى إقليمية مؤثرة ولا يمكن لأي دولة، مهما كانت، أن تفرض إرادتها أو هيمنتها على الآخرين بمنطق فرض الإرادة أو القوة العسكرية.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت فكرة "إسرائيل الكبرى" أو إعادة رسم المنطقة أصبحت غير قابلة للتحقق، أكد وزير الخارجية أن أي مشروع يقوم على فرض الإرادة بشكل منفرد لن ينجح، وأن الإرادة الجماعية لدول المنطقة هي الأساس لأي ترتيبات مستقبلية.

وفيما يتعلق بما يُعرف بـ"الرباعي الإقليمي" الذي يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، أوضح عبد العاطي أن التوصيف الأدق له هو "منصة للتشاور والتنسيق" بين 4 دول إقليمية مؤثرة، وليست تحالفا عسكريا أو سياسيا.

وأضاف أن المنصة تستهدف تعزيز التعاون بين الدول الأربع في مختلف المجالات، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ومسار المفاوضات، وترتيبات اليوم التالي في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تجري كذلك تنسيقا وثيقا مع السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف بلورة رؤية عربية وإقليمية مشتركة بشأن مستقبل المنطقة، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام انضمام أطراف إقليمية أخرى، شريطة الالتزام بالمحددات المتوافق عليها.

موارد لغوية

وكشف وزير الخارجية أن الرباعي الإقليمي عقد حتى الآن 4 اجتماعات، مؤكدا استمرار آلية التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد عبد العاطي على أن أي ترتيبات تتعلق بحصر السلاح يجب أن تتم في إطار فلسطيني-فلسطيني، وليس عبر تسليمه إلى إسرائيل، مؤكدا أن مصر تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها القومية للحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع استمرار الاحتلال أو توسعه.

وحذر الوزير من أن مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما، مشيرا إلى أن جعل الحياة داخل قطاع غزة مستحيلة قد يدفع السكان إلى الخروج قسرا تحت مسمى "الخروج الطوعي"، في ظل استمرار التدهور الإنساني والصحي والبيئي، وعدم بدء مشروعات التعافي المبكر أو إزالة الركام حتى الآن.

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