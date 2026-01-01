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موجة حر تضرب فلسطين غداً..

الأحد 12 يوليو 2026 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
موجة حر تضرب فلسطين غداً..



القدس المحتلة/سما/

اطلقت الأرصاد الجوية الاسرائيلية اليوم (الأحد) سلسلة من التحذيرات تحسباً لموجة حر غير معتادة يُتوقع أن تضرب مناطق عديدة في البلاد، من الشمال إلى الجنوب. وستبدأ هذه التحذيرات غداً الساعة 11:00 صباحاً وتستمر حتى ساعات المساء، بحسب المنطقة.

وصدر إنذار أصفر في بيسان ووادي الحولة، ووادي طبريا، ومنطقة البحر الميت. وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من وجود خطر الجفاف وضربة الشمس في هذه المناطق، بالإضافة إلى ظروف صعبة للعاملين خارج المباني المكيفة، وللأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكبار السن، والمتلقين للعلاج الطبي.

تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان.

في الوقت نفسه، صدر إنذار برتقالي الجنوب والبحر الميت وشمال وادي عربة، كما صدر إنذار أحمر لوادي الأردن ووادي بسيان. وتحذر الارصاد من ان هذه المناطق من إجهاد حراري شديد، مع مخاوف كبيرة بشأن الجفاف وضربة الشمس، كما حذرت من احتمالية حدوث اضطرابات في إمدادات الكهرباء وشبكة النقل، بما في ذلك احتمالية تأخير الإقلاع والهبوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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