هجوم مسلح يطال الشركة السورية للبترول ورسائل للعاملين المدنيين في القطاع النفطي

دمشق /سما/

أفادت مصادر أهلية في حلب بتعرض مقر “سوق الحدث” ، اليوم الأحد، التابع للشركة السورية للبترول في قرية الحدث بريف حلب، لهجوم مسلح نفذه مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية.

ووفقاً للمصادر فإن المهاجمين استهدفا مقر إقامة الموظفين في الشركة قبل أن يلوذا بالفرار فيما لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا جراء الهجوم.

وسبق هذا الهجوم بيومين فقط مقتل أحد عناصر وزارة الدفاع في المنطقة نفسها على يد مسلحين مجهولين الأمر الذي يبرز حجم التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة في ظل الجهل التام بهوية الفاعلين في كل الهجمات السابقة التي طالت القوى الأمنية ومؤسسات الدولة

وينطوي هجوم اليوم على مخاطر عديدة استشعرها العاملون المدنيون في الشركة السورية للبترول إذ يعد “سوق الحدث” من المواقع الحيوية التابعة للشركة ويضم مكاتب إدارية وآليات تشغيلية ومقار إقامة للكوادر والعاملين الأمر الذي ينطوي على رسالة ميدانية تقول بأن هذا الاستهداف يشكل مصدر قلق للعاملين في القطاع النفطي ويتهدد ضمان استمرارية العمل في المنشآت الحيوية.

وكانت مصادرنا قد أفادتنا في 10 يوليو الجاري بمقتل عنصر من وزارة الدفاع إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من حاجز أمني في المنطقة الواقعة بين قرية قبة الشيخ وبلدة ترحين بريف حلب الشمالي وكما في كل مرة لاذ المهاجمان بالفرار قبل معرفة هويتهما والدوافع وراء هذا الهجوم.