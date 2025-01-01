استشهاد ثمانية فلسطينيين بينهم طفلة واصابة آخرين بنيران وغارة إسرائيلية في قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد 8 فلسطينيين، بينهم طفلة، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، الأحد، بينهم فلسطينيان توفيا متأثرين بإصابات في هجمات إسرائيلية سابقة، وفق ما ذكرته مصادر طبية وشهود عيان، للأناضول.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقم مستشفى القدس التابع لها تعاملت مع “شهيدين ومصاب جراء غارة إسرائيلية” استهدفت المنطقة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني فلسطينيين آخرين إلى مستشفى الشفاء من الموقع ذاته، ما رفع حصيلة شهداء القصف إلى 4.

وقال شهود عيان إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن 3 صواريخ على مبنى في حارة الريس بحي الصبرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف الشهود أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات إضافية على المنطقة بعد توجيه إنذارات بإخلاء المربع السكني المحيط بالموقع المستهدف.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف أسفر أيضا عن إصابة فلسطينيين اثنين، فيما اندلع حريق في المكان عملت طواقم الإطفاء على إخماده.

وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بخرق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل “4 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت ورشة حدادة في حارة الريس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة”.

وأكد مستشفى الشفاء في غزة “وصول 4 شهداء جراء القصف الاسرائيلي الذي استهدف حارة الريس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة”.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الغارة وقال إنها استهدفت “بنية تحتية إرهابية”، بدون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وفي مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، أكد الدفاع المدني “استشهاد طفلة جراء إطلاق نار من رشاش آلي لقوات الاحتلال”.

وأورد مستشفى شهداء الأقصى إن الطفلة هي تالا جمعة أبو مطر.

وبحسب وزارة الصحة بغزة والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، استشهد 1098 فلسطينيا منذ سريان الهدنة.

وخلال الفترة ذاتها، أعلنت إسرائيل مقتل خمسة جنود ومتعاقد واحد يعمل لصالح وزارة الحرب..