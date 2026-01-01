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إجلاء 73 مريضاً ومرافقاً من مستشفى المواصي الميداني إلى معبر رفح

الأحد 12 يوليو 2026 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجلاء 73 مريضاً ومرافقاً من مستشفى المواصي الميداني إلى معبر رفح



غزة /سما/

شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، بالتعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، في إتمام عملية إجلاء طبي من داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية، ونقل المغادرين بسلام صوب معبر رفح البري.

و شملت عملية الإجلاء الطبي التي نُفذت اليوم ٧٣ شخصاً بشكل إجمالي، من بينهم ٣٥ مريضاً وجريحاً، يرافقهم ٣٨ مرافقاً، حيث تولت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني المهام الميدانية والطبية بالكامل، وتمكنت بكفاءة عالية من تأمين الرعاية اللازمة للمرضى طوال رحلة الانتقال وضمان وصولهم إلى المعبر بأمان تمهيداً لاستكمال رحلتهم العلاجية.

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