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الرئيس عباس يدعو الأمين العام للجامعة العربية لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية

الأحد 12 يوليو 2026 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يدعو الأمين العام للجامعة العربية لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية



رام الله/سما/

وجه الرئيس محمود عباس رسالة خطية، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، حول العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وآخر تطورات القضية الفلسطينية.

وقد سلم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، رسالة الرئيس عباس خلال لقائه اليوم الأحد، مع الدكتور نبيل فهمي، في مقر الجامعة بالقاهرة.

ودعا الرئيس عباس في رسالته للأمين العام إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال دعم موازنة دولة فلسطين، وذلك انطلاقاً من المسؤولية العربية المشتركة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي متواصل وسياسات وإجراءات إسرائيلية تستهدف تقويض مقومات صموده على أرضه في غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية.

كما تناولت رسالة الرئيس السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية، التي تنتهجها، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد دولة فلسطين بما في ذلك حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي تعرف بالمقاصة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وما ترتب على ذلك من ضغوط مالية متفاقمة تحولت إلى ديون على الحكومة الفلسطينية تعقد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية حرصه الكامل على بذل الجهود اللازم لدعم القضية الفلسطينية والنضال العادل للشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

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