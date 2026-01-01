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هآرتس: مفاوضات القاهرة بشأن غزة تنتهي دون تحقيق أي اختراق ..

الأحد 12 يوليو 2026 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: مفاوضات القاهرة بشأن غزة تنتهي دون تحقيق أي اختراق ..



القدس المحتلة/سما/

انتهت الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار في العاصمة المصرية القاهرة دون تحقيق أي اختراق يُذكر، بعدما اصطدمت المحادثات باستمرار الخلافات الجوهرية بين الأطراف، وفي مقدمتها ملف نزع سلاح حركة حماس وآلية تسوية أوضاع موظفي حكومتها السابقة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن ملف الموظفين يُعد الأقرب لإمكانية التوصل إلى تفاهمات، في حين يظل ملف السلاح العقبة الأبرز التي تعرقل إحراز تقدم حقيقي في المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى وجود تفاؤل حذر بإمكانية أن تُبدي حركة حماس قدرًا أكبر من المرونة في ظل الضغوط المتصاعدة والمخاوف من تجدد العمليات العسكرية، إلا أن الحركة لا تزال تتمسك بأن يكون أي نقاش بشأن سلاحها جزءًا من مسار تدريجي ومتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي من قطاع غزة، باعتباره شرطًا أساسيًا لأي اتفاق مستقبلي.

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