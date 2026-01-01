القناة 14 : الانتخابات الاسرائيلية ستجري في 27 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

لأول مرة منذ 38 عامًا، ستُجرى الانتخابات الاسرائيلية المقبلة في موعدها الأصلي - 27 أكتوبر 2026. وستكون حكومة نتنياهو أول حكومة تُكمل ولايتها منذ 53 عامًا. وعلى الرغم من التقارير التي أفادت بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو أراد تقديم الموعد لأسباب سياسية، فقد تقرر في نهاية المطاف الإبقاء على الموعد الأصلي.

وفي إطار القرارات التي اتخذها الائتلاف الحكومي الاسرائيلي، تقرر اليوم (الأحد) أن يكون يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول هو الموعد الرسمي لانتخابات الكنيست الخامس والعشرين، وهو الموعد الأصلي المحدد قانوناً. وفي الوقت نفسه، تقرر أن يكون يوم 17 يوليو/تموز هو الموعد الرسمي لحل الكنيست.

وفق القناة ال14 الاسرائيلي ففي المجال القانوني، نشب خلاف حول موعد الانتخابات. فقد طالب المستشار القانوني للكنيست، المحامي ساجيت أفيك، بتحديد موعد انتخابات الكنيست فقط بعد إقرار قانون تمويل الأحزاب. ولم يعترض الائتلاف، وردّ على النائب العام بأنه لا حاجة لذلك، لأن الموعد المختار هو الموعد الأصلي المحدد في القانون.

وبحسب استطلاعات الرأي الحالية ، سيخوض نتنياهو هذه الانتخابات في ظل منافسة شرسة من غادي آيزنكوت، سواء كان الأخير منافسًا له أو متفوقًا عليه. ومع ذلك، يعتزم رئيس الوزراء طرح سلسلة من القوانين خلال الأسبوع المقبل، والتي ستصب في مصلحة الأحزاب الحريدية، بهدف الحفاظ على "الكتلة" حتى في إطار التحضير لتشكيل الحكومة المقبلة.

وسيتم إغلاق قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة بعد 57 يوماً، في 7 سبتمبر. في هذه المرحلة، لم يتضح بعد التشكيل الذي ستخوض به الأحزاب الانتخابات، حيث تستمر التحالفات المفاجئة.