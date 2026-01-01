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5 شهداء وجرحى بغزة والاحتلال يواصل نسف منازل الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة

الأحد 12 يوليو 2026 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء وجرحى بغزة والاحتلال يواصل نسف منازل الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

استُشهد، يوم الأحد، خمسة مواطنين، على الأقل، بينهم طفلة، وآخرين متأثرين بجراحهما، في خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته مختلف مناطق القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن شهيدين  على الأقل، ارتقيا، وأصيب عدد آخر، جراء قصف بـ3 صواريخ من طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدف ورشة حدادة قرب شركة الحداد بشارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة.

وقالت المصادر إن الطفلة تالا جمعة محمد أبو مطر، استشهدت، متأثرة بإصابتها التي أُصيبت بها جراء إطلاق نار من رشاش آلي لقوات الاحتلال شرق مخيم البريج اليوم.

وذكر أن الطفلة ارتقت، أثناء وجودها في مخيم النور والهدى بالقرب من أبراج عين جالوت على شارع صلاح الدين.

ووصلت الطفلة أبو مطر، مصابة إلى مستشفى شهداء الأقصى، قبل أن يُعلن عن استشهادها متأثرة بجراحها

وفي خانيونس، أفاد مراسلنا باستشهاد المواطن، محمد ماجد أبو سنيدة إثر قصف أمس بمنطقة السطر الغربي شمالي مدينة خان يونس.

وفي وسط القطاع، قال شهود عيان إن المواطن محمود محمد مصلح، استشهد، متأثرًا بإصابته أمس الأول برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف، لمنازل مواطنين، وسط استمرار القصف المدفعي.

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