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الأردن: سقوط 3 صواريخ إيرانية في البلاد

الأحد 12 يوليو 2026 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: سقوط 3 صواريخ إيرانية في البلاد



القدس المحتلة / سما /

اعلن الجيش الأردني سقوط ثلاثة صواريخ أُطلقت من إيران داخل البلاد.

وصرح مصدر عسكري في بيان له إن ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت، فجر اليوم الأحد، في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.

وأضاف المصدر إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت على الفور إلى المواقع وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانيا.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة الأمير حسن العسكرية التي تضم طائرات أمريكية في الاردن

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