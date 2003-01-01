كان من أشد داعمي الحرب على العراق.. وفاة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام بشكل مفاجئ

القدس المحتلة / سما /

أعلن المكتب الرسمي للسيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام (ممثل ولاية كارولاينا الجنوبية)، عن وفاة السيناتور غراهام مساء أمس السبت 11 تموز 2026، إثر وعكة صحية طارئة ومفاجئة.

مسيرة حافلة وخلفية عسكرية

ولد ليندسي غراهام في تموز/ يوليو 1955 بولاية كارولاينا الجنوبية، ودرس القانون قبل أن ينخرط في الخدمة العسكرية كمدعٍ عام ومستشار قانوني في القوات الجوية الأميركية، حيث خدم في عدة جبهات من بينها حرب الخليج الثانية عام 1991، وتقاعد برتبة عقيد في الاحتياط عام 2015.

ثقل سياسي في "الكونغرس"

يُعد غراهام أحد أبرز صقور الحزب الجمهوري وأكثرهم تأثيراً في السياسة الخارجية الأميركية، حيث انتُخب عضواً في مجلس النواب عام 1995، ثم صعد إلى مجلس الشيوخ "الكونغرس" عام 2003 ممثلاً عن ولايته، وتولى رئاسة اللجنة القضائية المهمة في المجلس بين عامي 2019 و2021.

مواقف صارمة تجاه الشرق الأوسط

عُرف السيناتور الراحل بمواقفه المتشددة والصارمة في ملفات الشرق الأوسط، حيث كان من أشد الداعمين لحرب العراق عام 2003، وتبنى على الدوام سياسات هجومية وضغوطاً قصوى ضد إيران وبرنامجها النووي، فضلاً عن كونه حليفاً وثيقاً ومقرباً من الرئيسدونالد ترامب.