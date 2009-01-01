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هاكابي يكشف موقف إسرائيل من التدخل السوري في لبنان

الأحد 12 يوليو 2026 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاكابي يكشف موقف إسرائيل من التدخل السوري في لبنان



القدس المحتلة / سما /

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، السبت، إن "تدخل سوريا في لبنان ليس شيئًا يريده اللبنانيون أو الإسرائيليون"، بحسب هيئة البث العبرية.

 
وأوضح هاكابي، أن "الخيار الأفضل هو تولي الجيش اللبناني السيطرة على جنوبي البلاد".
 
كما ادعى السفير الأمريكي أن دولة الاحتلال "لا ترغب في البقاء بلبنان، لكنها لن تنسحب قبل ضمان الهدوء على حدودها الشمالية".
 
ومرارا كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه عن إمكانية تدخل سوريا في لبنان "للتعامل مع حزب الله".
 
ومنتصف الشهر الماضي، قال ترامب "أنا غير سعيد بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان ومع حزب الله. كان يجب أن يتمكنوا من إنجاز المهمة بشكل أسرع".
 
وأضاف، "إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة ضد حزب الله دون قتل الجميع، فإنه (الرئيس السوري أحمد الشرع) سيتولى ذلك. سوريا ستقوم بالمهمة".

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