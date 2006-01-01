  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

الأحد 12 يوليو 2026 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأحد، حملة اقتحامات واسعة في عدد من بلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيشها، واحتجاز الفلسطينيين وإخضاع بعضهم لتحقيقات ميدانية، إلى جانب نصب حواجز عسكرية وتنفيذ اعتقالات.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عقربا وأوصرين وبيت فوريك شرق المدينة، واعتقلت سيف واصف حنني ونجليه واصف ومحمد بعد مداهمة منزلهم في بيت فوريك، كما اعتقلت الشاب أحمد محمد عاشور عقب اقتحام منزله في المدينة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة، وانتشرت في محيط حي الجابريات قرب مخيم جنين، حيث اعترضت مركبة ونفذت انتشارا عسكريا في منطقة دوار الداخلية.

أما في الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلقت خلالها قنابل الصوت، كما اعتقلت إسحق جرادات ونجله محمد خلال مداهمة في منطقة العديسة ببلدة سعير شرق المحافظة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا واعتقلت الشاب أحمد علي مطير من منزله، كما نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة حزما شمال شرق المدينة.

وشملت الاقتحامات أيضاً محافظة رام الله والبيرة، حيث داهمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق المدينة واقتحمت بناية سكنية، إضافة إلى اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم في بلدة دير الغصون، وهم يمان عمر بدران، وعبود الجبشة، وريان بشار القب، وخالد بدران، وسائد بدران، كما اعتقلت الشاب وديع أبو حديد بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، في إطار حملة مداهمات متزامنة طالت مناطق عدة من الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري مكثف واستمرار عمليات الاعتقال والتفتيش.

الأكثر قراءة اليوم

"شعث" يكشف حقيقة طرح 4 مناقصات لـ"المنطقة الخضراء" في رفح

موقع "المونيتور" : ضغوط خليجية لعدم تدخل إسرائيل في التصعيد ونتنياهو يدرس 3 خيارات بشأن إيران والجيش جهز خطة الهجوم

حرب الممرات”.. “وكالة فارس”: الرد على الهجوم الأمريكي سيمون بقصف قصف مينائي جبل علي في الإمارات وحيفا في إسرائيل

قادة ميدانيون يكشفون تآكل الوحدات القتالية للجيش الإسرائيلي : "من 40 لم يبق سوى 5"..

مجتبى خامنئي يتوعد قتلة والده: الثأر “حاصل لا محالة” وأحرار من أنحاء العالم سيؤدون قريبا جزءا من مهمة الانتقام

الجيش الإسرائيلي يعلن إنقاذ 3 إسرائيليات

تقريرٌ جديدٌ.. تنكيلٌ بعد الموت.. إسرائيل تحتجز جثامين فلسطينيين توفوا أثناء احتجازهم دون سندٍ قانونيٍّ..

الأخبار الرئيسية

التقى مسؤولاً أميركياً..وزير فلسطيني يكشف عن خطة لتدوير 60 مليون طن ركام بغزة وردم مساحات بالبحر

ردًا على قصف أمريكا.. إيران تشن هجمات صاروخية على الإمارات وقطر والبحرين والأردن والكويت

الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة ثالثة من الضربات في إيران وطهران ترد في الخليج

مجتبى خامنئي يتوعد قتلة والده: الثأر “حاصل لا محالة” وأحرار من أنحاء العالم سيؤدون قريبا جزءا من مهمة الانتقام

حرب الممرات”.. “وكالة فارس”: الرد على الهجوم الأمريكي سيمون بقصف قصف مينائي جبل علي في الإمارات وحيفا في إسرائيل