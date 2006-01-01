اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأحد، حملة اقتحامات واسعة في عدد من بلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيشها، واحتجاز الفلسطينيين وإخضاع بعضهم لتحقيقات ميدانية، إلى جانب نصب حواجز عسكرية وتنفيذ اعتقالات.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عقربا وأوصرين وبيت فوريك شرق المدينة، واعتقلت سيف واصف حنني ونجليه واصف ومحمد بعد مداهمة منزلهم في بيت فوريك، كما اعتقلت الشاب أحمد محمد عاشور عقب اقتحام منزله في المدينة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة، وانتشرت في محيط حي الجابريات قرب مخيم جنين، حيث اعترضت مركبة ونفذت انتشارا عسكريا في منطقة دوار الداخلية.

أما في الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلقت خلالها قنابل الصوت، كما اعتقلت إسحق جرادات ونجله محمد خلال مداهمة في منطقة العديسة ببلدة سعير شرق المحافظة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا واعتقلت الشاب أحمد علي مطير من منزله، كما نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة حزما شمال شرق المدينة.

وشملت الاقتحامات أيضاً محافظة رام الله والبيرة، حيث داهمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق المدينة واقتحمت بناية سكنية، إضافة إلى اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم في بلدة دير الغصون، وهم يمان عمر بدران، وعبود الجبشة، وريان بشار القب، وخالد بدران، وسائد بدران، كما اعتقلت الشاب وديع أبو حديد بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، في إطار حملة مداهمات متزامنة طالت مناطق عدة من الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري مكثف واستمرار عمليات الاعتقال والتفتيش.