إنجلترا والأرجنتين إلى الدور نصف النهائي بعد هزيمة النرويج وسويسرا فجر اليوم ..

وكالات /سما/

وصلت بطولة كأس العالم 2026 إلى واحدة من أكثر مراحلها إثارة، مع إسدال الستار على منافسات الدور ربع النهائي، وترقب اكتمال عقد المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي.

حجز منتخب إنجلترا مقعده في نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا دراميا على نظيره النرويجي بنتيجة 2-1، في مواجهة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية مساء السبت، ضمن ربع النهائي.

وافتتح المنتخب النرويجي التسجيل عن طريق أندرياس شييلديروب في الدقيقة 36، قبل أن يرتدي النجم جود بيلينغهام ثوب الإجادة ويقود عودة "الأسود الثلاثة" بإدراكه هدف التعادل في الوقت بديل الضائع من الشوط الأول (د45+3).

ومع غياب الأهداف في الشوط الثاني، فرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه سيدا للموقف، ليحتكم الطرفان إلى الأشواط الإضافية.

وعاد بيلينغهام ليصعق النرويج بهدف الفوز القاتل في الدقيقة 93 مع انطلاقة الشوط الإضافي الأول، لينال عن جدارة لقب "نجم المباراة".

الأرجنتين – سويسرا

حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلّب على نظيره السويسري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وافتتح منتخب الأرجنتين التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة، بعدما نفّذ ليونيل ميسي ركلة ركنية وصلت داخل منطقة الجزاء إلى أليكسيس ماك أليستر، الذي حوّلها برأسية قوية إلى الشباك.

وأدرك المنتخب السويسري التعادل في الدقيقة الـ67 عن طريق دان ندوي، الذي تبادل الكرة مع أحد زملائه قبل أن يتوغّل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس إيميليانو مارتينيز.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو ركلات الترجيح، خطف جوليان ألفاريز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني، بعدما أطلق تسديدة صاروخية استقرت في شباك الحارس السويسري.

وشهدت الدقيقة 120 هجمة أرجنتينية منظمة لتصل الكرة إلى لاوتارو مارتينيز الذي يسجلها مباشرة في شباك سويسرا ليضيف الهدف الثالث الرائع، مانحًا منتخب بلاده بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

فرنسا × إسبانيا.. قمة أوروبية مبكرة على بطاقة النهائي

يفتتح نصف النهائي بمواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بين منتخبين قدما مستويات كبيرة طوال البطولة.

موعد المباراة

المباراة: فرنسا × إسبانيا

الدور: نصف نهائي كأس العالم 2026

التوقيت: الثلاثاء 14 يوليو – الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة

الملعب: AT&T Stadium – أرلينغتون

وتحمل المباراة صراعا خاصا بين كتيبة كيليان مبابي والطموح الإسباني، في مواجهة ينتظر أن تكون من أقوى مباريات البطولة.

إنجلترا تنتظر منافسها

حجز المنتخب الإنجليزي أول مقاعد نصف النهائي في المسار الثاني بعد فوزه على النرويج (2-1)، ليواصل حلم استعادة اللقب الغائب منذ عام 1966.

موعد المباراة

إنجلترا × الأرجنتين

الدور: نصف نهائي كأس العالم 2026

التوقيت: الأربعاء 15 يوليو – الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة

الملعب: مرسيدس بنز ستاديوم – أتلانتا

صراع الحذاء الذهبي يشتعل

لا تزال المنافسة على لقب هداف البطولة مفتوحة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة:

ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 8 أهداف

كيليان مبابي (فرنسا) – 8 أهداف

إرلينغ هالاند (النرويج) – 7 أهداف (ودع البطولة)

هاري كين (إنجلترا) – 6 أهداف

عثمان ديمبيلي (فرنسا) – 5 أهداف