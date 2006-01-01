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وفاة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة بحادث طرق قرب الخليل

الأحد 12 يوليو 2026 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة بحادث طرق قرب الخليل



رام الله/سما/

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، إثر حادث طرق وقع بين مركبة وشاحنة على شارع رقم 60 قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة كريات أربع صباح اليوم الأحد.

وأفادت نجمة داود الحمراء بوقوع حادث سير خطير بين شاحنة وسيارة خاصة على الطريق السريع 60 بالقرب من تقاطع مستوطنة كريات أربع، حيث وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي لتقديم العلاج للمصابين.

وأوضحت الطواقم أنها عثرت على مركبة محطمة بداخلها شابان في منتصف العشرينيات كانا عالقين وفاقدي الوعي. وأقرت وفاة أحدهما، البالغ من العمر 25 عاما، بعد تعرضه لإصابات بالغة في أنحاء جسده.

وأضافت أن الطواقم قدمت الإسعافات الأولية للمصاب الآخر، قبل تخليصه ونقله إلى مستشفى هداسا عين كارم بحالة خطيرة وحرجة، لمتابعة العلاج إثر إصاباته المتعددة.

وأفادت طواقم الإنقاذ بأنها عملت على تخليص العالقين من داخل المركبة، قبل نقلهما إلى الطواقم الطبية التي أقرت وفاة أحدهما، فيما نقل المصاب الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابات وصفت بالخطيرة.

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