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ردًا على قصف أمريكا.. إيران تشن هجمات صاروخية على الإمارات وقطر والبحرين والأردن والكويت

الأحد 12 يوليو 2026 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ردًا على قصف أمريكا.. إيران تشن هجمات صاروخية على الإمارات وقطر والبحرين والأردن والكويت



وكالات /سما/

أعلنت وزارة الدفاع القطرية صباح اليوم الأحد أن قواتها المسلحة اعترضت هجوماً صاروخياً كان يستهدف البلاد.

وذكرت الوزارة في منشور لها أن "قواتها المسلحة تمكنت من اعتراض هجوم صاروخي استهدف دولة قطر".

 

كما أعلنت أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة فجر الأحد أنها تصدت للصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع  إن الأصوات التي سُمعت في أنحاء البلاد كانت ناتجة عن عمليات جارية، وطلبت من السكان اتباع تعليمات السلطات.

 

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح الأحد عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

وجاء في بيان : "يُطلب من المواطنين والمقيمين التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية".

وقال الحرس الثوري الايراني انه قصف اهدافا وقواعد امريكية في الكويت وعمان والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والأردن فجر اليوم ردا على الغارات الامريكية التي طالت عدة مدن ايرانية.

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