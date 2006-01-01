الطقس: أجواء شديدة الحرارة تسيطر على الأسبوع

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يتواصل، اليوم الأحد، تأثير الأجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق، مع استقرار درجات الحرارة عند مستويات تفوق معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي حار، يشتد وقت الظهيرة ليشمل حتى المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية، وتمتد الأجواء المعتدلة إلى المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، يستمر تأثير الأجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي اعتيادي يميل إلى الحرارة النسبية في المناطق الجبلية، بينما تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية، وتمتد الأجواء المعتدلة إلى المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيشتد تأثير الموجة الحارة، إذ يطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس صيفي في مختلف المناطق، مع أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة بشكل واضح في المناطق السهلية والساحلية.

ومع ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى اللطافة والانتعاش في المناطق الجبلية، فيما تكون أكثر اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يشهد الطقس ارتفاعا طفيفا آخر على درجات الحرارة، لتتواصل الأجواء الحارة في مختلف المناطق.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس حار حتى في المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء أشد حرارة من المعتاد في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية، بينما تبقى معتدلة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

أما يوم الخميس، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة في مختلف المناطق.

وخلال ساعات النهار، يسود طقس حار في المناطق الجبلية، بينما تكون الأجواء أشد حرارة في المناطق السهلية والساحلية.

ومع حلول المساء والليل، تميل الأجواء إلى اللطافة والانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية، وتمتد الأجواء المعتدلة إلى المناطق السهلية والساحلية.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق، لا سيما خلال ساعات الظهيرة، بما في ذلك المرتفعات الجبلية.

وخلال النهار، تكون الأجواء أشد حرارة في المناطق السهلية والساحلية، فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية، وتمتد الأجواء المعتدلة إلى المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.