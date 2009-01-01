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هاكابي: حزب الله يهدد واشنطن وإسرائيل ترغب بالانسحاب من لبنان

السبت 11 يوليو 2026 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاكابي: حزب الله يهدد واشنطن وإسرائيل ترغب بالانسحاب من لبنان



القدس المحتلة /سما/

أدلى السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي بسلسلة من التصريحات البارزة بشأن الأوضاع الإقليمية والمخططات الإيرانية في المنطقة، حيث أكد أن حزب الله يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة الأميركية، واصفاً الحزب بأنه عدو مشترك لكل من لبنان وإسرائيل.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني والسياسي في لبنان، أوضح السفير الأميركي أن تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن عملية استعادة الدولة اللبنانية لسيطرتها على مناطق الجنوب ستكون عملية تدريجية. 

كما لفت إلى أن فكرة تدخل سوريا في لبنان لم تلقَ قبولاً من أي طرف، بما في ذلك إسرائيل.

وعلى الصعيد الإيراني والتحالفات الإقليمية، شدد السفير على أن قطع الدعم الإيراني عن حزب الله من شأنه أن يضعف أيضاً حركة حماس والجماعة الحوثية. 

وأضاف أن واشنطن لا ترى أدلة حقيقية على وجود جناح معتدل في إيران، مؤكداً أن التهديدات الإيرانية ليست جديدة وسلوك طهران لم يتغير.

وفي سياق متصل، كشف السفير الأميركي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بوجود مخطط إيراني يستهدف اغتيال الرئيس ترامب.

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