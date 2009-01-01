وفاة مسنة من بني نعيم جراء سقوطها في بئر مياه

الخليل /سما/

لقت سيدة مسنة وفاتها، اليوم، جراء سقوطها داخل بئر مياه في بلدة بني نعيم شرق محافظة الخليل.

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بأن طواقم الإنقاذ في مركز بني نعيم تمكنت من إخلاء السيدة من داخل البئر الذي تبين أنه يحتوي على مياه يزيد عمقها عن مترين، حيث استخدمت الطواقم معدات الإنقاذ المخصصة، وقامت بتسليمها للطواقم الطبية التي أعلنت عن وفاتها في وقت لاحق.

من جانبه، أكد إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم نقل جثمان المواطنة آمنة محمد علي مناصرة (78 عاماً) إلى مستشفى الخليل الحكومي، وذلك بناءً على تعليمات الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية والوقوف على ملابسات الحادث.

بدوره، أهاب جهاز الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة تأمين آبار المياه وإحكام إغلاقها بشكل جيد، واتخاذ كافة إجراءات السلامة الوقائية اللازمة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.