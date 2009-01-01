"شعث" يكشف حقيقة طرح 4 مناقصات لـ"المنطقة الخضراء" في رفح

القاهرة /وكالات /

نفى الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ما يتم تداوله حول طرح أربع مناقصات دولية لإنشاء مناطق لقوات دولية وكرفانات ومقرات أمنية في رفح، مؤكداً أن يا يتم تداوله "عارٍ تمامًا عن الصحة"، ولا يوجد أي أساس له.

وحذر شعث من أن مثل هذه الشائعات تهدف إلى تمهيد الأرضية لمشاريع تهجير قسري، مؤكدًا رفض اللجنة القاطع لأي محاولات في هذا الاتجاه.

وكان شعث قد أكد في أعقاب الإعلان عن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، واستكمال الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إن اللجنة جاهزة بالكامل لتحمل مسؤولياتها الوطنية فور توافر الإمكانيات والممكنات اللازمة لعملها.

وأوضح شعث أن نجاح عمل اللجنة يتطلب توفر سلطة واحدة وقانون واحد بمرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير بيئة سياسية وإدارية وأمنية مناسبة تمكّن اللجنة من أداء مهامها بكفاءة، وبما يخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كافة.