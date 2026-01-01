واشنطن ترفع تصنيف الإمارات تكنولوجيا وتخفف قيود تصدير الذكاء الاصطناعي والمعدات المتقدمة

وكالات/ سما/

أعلنت الولايات المتحدة رفع تصنيف دولة الإمارات ضمن ضوابط التصدير الأمريكية (EAR) إلى الفئة A:5، وفق ما أكده وزير الدولة الإماراتي سعيد الهاجري.

وأوضح الهاجري أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية تنال هذا التصنيف، لتنضم إلى قائمة أقرب شركاء الولايات المتحدة وأكثرهم موثوقية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن القرار يعكس قوة منظومة الامتثال وضوابط التصدير في الدولة.

وبموجب هذا التصنيف، سيتم تخفيف القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الإمارات، بما يشمل رقائق الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحوسبة المتقدمة، والتقنيات الكمية، إضافة إلى مجالات الفضاء والطاقة النووية السلمية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

من جهتها، أكدت وزارة التجارة الأمريكية أن القرار يتيح للإمارات الوصول إلى معدات حوسبة متطورة، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير، كما يشمل تخفيف القيود المرتبطة بدعم برامج الطائرات المسيّرة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الشراكة العسكرية المستمرة بين البلدين، والتزام الإمارات بمنع إساءة استخدام أو تحويل مسار التكنولوجيا الحساسة.

ومن المتوقع أن يفتح القرار آفاقا أوسع للتعاون في مجالات البحث والتطوير والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة.