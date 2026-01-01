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صور الأقمار الصناعية تكشف: إيران تحاول إعادة تأهيل منشآتها النووية

السبت 11 يوليو 2026 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور الأقمار الصناعية تكشف: إيران تحاول إعادة تأهيل منشآتها النووية



وكالات/سما/

تظهر صور الأقمار الصناعية الحصرية التي حصلت عليها شبكة CNN من شركة Vantor إلى وجود دلائل على محاولة إيران إعادة تأهيل منشآتها النووية. 

وقد رصدت المراقبة البصرية نشاطًا جديدًا في العديد من المواقع النووية ومنشآت الصواريخ في أنحاء البلاد أواخر يونيو وأوائل يوليو.

ووفقًا لشبكة CNN، رُصد نشاط ملحوظ في موقع مجمع بارشين العسكري، المعروف باسم "تالغان 2"، حيث تُخزّن، بحسب الخبراء، المتفجرات المستخدمة في تطوير الأسلحة النووية.

وكشف تحليل المنشأة عن أعمال إصلاح وترميم جارية في العديد من المواقع المتضررة جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، كما يظهر في صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 22 يونيو و7 يوليو.

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