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حرب جديدة وبلطجية في الشوارع ..إيهود باراك يحذر: "هذا ما سيفعله نتنياهو إذا أدرك أنه يخسر الانتخابات"

السبت 11 يوليو 2026 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حرب جديدة وبلطجية في الشوارع ..إيهود باراك يحذر: "هذا ما سيفعله نتنياهو إذا أدرك أنه يخسر الانتخابات"



القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق إيهود باراك وفقا لصحيفة معاريف الاسرائيلية عن السيناريوهات التي قال إنها قد تحدث إذا توصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استنتاج مفاده أنه سيخسر الانتخابات المقبلة.

وزعم باراك أنه في مثل هذه الحالة، قد يهاجم نتنياهو ويصعيد الحرب مع إيران، لتأجيل الانتخابات. ووفقًا له، "ليس من المستبعد أن يصدر أمرٌ بقصف منشأة في النبطية قبل أيام من الانتخابات، وأن يرسل حزب الله طائرات مسيرة إلى إسرائيل، وأن تهاجم إسرائيل فتندلع حرب مع إيران، وليس مع حزب الله فقط".

كما حذر باراك من احتمالية محاولات تعطيل العملية الانتخابية، قائلاً: "قد تندلع أعمال شغب، وقد يقتحم بلطجية مراكز فرز الأصوات".

وأضاف: "سيحاول نتنياهو القيام بأمور بالغة الصعوبة لتحييد الانتخابات إذا أدرك أنه يخسر. لن يتردد، وفي نهاية يوم الانتخابات قد نشهد بلطجية، مثل أولئك الذين اقتحموا المحكمة العليا، أو كما رأينا في بيت ليد، يحاولون اقتحام مراكز فرز الأصوات".

وأكد باراك أن الهدف من التحذير، بحسب قوله، هو منع حدوث مثل هذا السيناريو: "حذرنا مسبقاً، لأن إحدى طرق ردع نتنياهو عن التصرف على هذا النحو هي أن يعلم الجميع أن مثل هذه الأمور قد تحدث. حينها، إذا حدث ذلك، فلن يتفاجأ أحد. فالأشخاص الذين يفهمون السياسة بعمق يدركون أن نتنياهو سيحاول القيام بأمور بالغة الصعوبة لتحييد نتائج الانتخابات إذا أدرك أنه سيخسر".

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