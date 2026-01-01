الطقس: أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.