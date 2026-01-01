  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إسبانيا تتخطى بلجيكا وتضرب موعدا مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

السبت 11 يوليو 2026 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا تتخطى بلجيكا وتضرب موعدا مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم



وكالات /سما/

واصل منتخب إسبانيا حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، عقب تأهله للدور نصف النهائي لمونديال 2026، بعدما حقق فوزا مثيرا 2-1 على منتخب بلجيكا، مساء الجمعة.

 

وعلى ملعب "سوفي" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بادر فابيان رويز بالتسجيل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 30، لكن شارل دي كيتلاري منح التعادل لبلجيكا في الدقيقة 41.

وأحرز البديل ميكيل ميرينو هدف تأهل إسبانيا للمربع الذهبي، بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخب "الماتدور" في الدقيقة 88، بعد دقائق قليلة من نزوله لأرض الملعب، قادما من مقاعد البدلاء.

وبذلك، ضرب منتخب إسبانيا، المتوج باللقب عام 2010 بجنوب إفريقيا، موعدا أوروبيا ناريا في الدور نصف النهائي مع منتخب فرنسا، الذي كان أول المتأهلين للمربع الذهبي في المونديال الحالي، عقب فوزه بهدفين دون رد على منتخب المغرب، مساء الخميس.

الأكثر قراءة اليوم

بعد زيارة الحية لمصر.. اجتماع مصري إسرائيلي في القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

معركة الانتخابات الإسرائيلية تزداد سخونة وخشونة

«الداخلية» السورية تقبض على «والي لبنان وفلسطين» في «داعش»

مرشح لخلافة ستارمر يعتذر عن موقف حزبه من حرب غزة : سنفرض عقوبات على اسرائيل

إسرائيل تستميت لافشال صفقة F35 لتركيا : واشنطن تمنح القائد السني "أردوغان " قوة وردعاً ينهي تفوقنا

البيت الأبيض يستبعد عقد لقاء قريب بينهما .. نتنياهو وترامب يبحثان التصعيد مع إيران ولبنان وتصريحات أردوغان ضد اسرائيل ..

ترامب: وافقنا على طلب إيران مواصلة المحادثات وأبلغناها بانتهاء وقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : إسرائيل أبلغت مصر رسميا عن بدء المرحلة الثانية في قطاع غزة خلال أيام

الإعلام العبري : إسرائيل تجمد كافة العمليات "الحساسة" في جنوب لبنان بناءً على طلب أميركي..

ترامب: وافقنا على طلب إيران مواصلة المحادثات وأبلغناها بانتهاء وقف إطلاق النار

IMG_5570

إسرائيل تستميت لافشال صفقة F35 لتركيا : واشنطن تمنح القائد السني "أردوغان " قوة وردعاً ينهي تفوقنا

رويترز: مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته والأمن الإيراني نصحه بعدم حضور جنازة والده..