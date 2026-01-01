مستوطنون يعتدون على مزارعين في بيت فوريك شرق نابلس

نابلس/سما/

اعتدى مستوطنون مساء الجمعة على مزارعين ومواطنين في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين جراء الاعتداء بالضرب.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وأصحاب الأراضي والمستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على الأراضي في المنطقة قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتدفع بعدد من الجيبات العسكرية إلى البلدة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك ما أعاق حركة تنقل المواطنين فيما لا تزال حالة التوتر تسود المنطقة وسط استمرار انتشار قوات الاحتلال والمستوطنين.