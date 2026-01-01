  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترمب يكشف عن وصيته إذا نجحت ايران باغتياله

السبت 11 يوليو 2026 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترمب يكشف عن وصيته إذا نجحت ايران باغتياله



واشنطن/وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنيويورك بوست "تركت تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذا نجحت في اغتيالي".

واضاف"لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي وطهران تريد قتلي منذ سنوات".

وقال"كنت الهدف الأول على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ وقت طويل وإسرائيل لم تقدم معلومات جديدة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ⁠ترمب إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران ⁠بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف ⁠إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين في يونيو/حزيران "انتهى".

وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال: "طلبت منا جمهورية إيران الإسلامية مواصلة المحادثات. ووافقنا ‌على ذلك، لكنّ الولايات المتحدة أبلغتها، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!".

الأكثر قراءة اليوم

بعد زيارة الحية لمصر.. اجتماع مصري إسرائيلي في القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

معركة الانتخابات الإسرائيلية تزداد سخونة وخشونة

«الداخلية» السورية تقبض على «والي لبنان وفلسطين» في «داعش»

مرشح لخلافة ستارمر يعتذر عن موقف حزبه من حرب غزة : سنفرض عقوبات على اسرائيل

إسرائيل تستميت لافشال صفقة F35 لتركيا : واشنطن تمنح القائد السني "أردوغان " قوة وردعاً ينهي تفوقنا

البيت الأبيض يستبعد عقد لقاء قريب بينهما .. نتنياهو وترامب يبحثان التصعيد مع إيران ولبنان وتصريحات أردوغان ضد اسرائيل ..

ترامب: وافقنا على طلب إيران مواصلة المحادثات وأبلغناها بانتهاء وقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : إسرائيل أبلغت مصر رسميا عن بدء المرحلة الثانية في قطاع غزة خلال أيام

الإعلام العبري : إسرائيل تجمد كافة العمليات "الحساسة" في جنوب لبنان بناءً على طلب أميركي..

ترامب: وافقنا على طلب إيران مواصلة المحادثات وأبلغناها بانتهاء وقف إطلاق النار

IMG_5570

إسرائيل تستميت لافشال صفقة F35 لتركيا : واشنطن تمنح القائد السني "أردوغان " قوة وردعاً ينهي تفوقنا

رويترز: مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته والأمن الإيراني نصحه بعدم حضور جنازة والده..