ترمب يكشف عن وصيته إذا نجحت ايران باغتياله

واشنطن/وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنيويورك بوست "تركت تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذا نجحت في اغتيالي".

واضاف"لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي وطهران تريد قتلي منذ سنوات".

وقال"كنت الهدف الأول على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ وقت طويل وإسرائيل لم تقدم معلومات جديدة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ⁠ترمب إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران ⁠بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف ⁠إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين في يونيو/حزيران "انتهى".

وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال: "طلبت منا جمهورية إيران الإسلامية مواصلة المحادثات. ووافقنا ‌على ذلك، لكنّ الولايات المتحدة أبلغتها، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!".