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الإعلام العبري : إسرائيل تجمد كافة العمليات "الحساسة" في جنوب لبنان بناءً على طلب أميركي..

السبت 11 يوليو 2026 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : إسرائيل تجمد كافة العمليات "الحساسة" في جنوب لبنان بناءً على طلب أميركي..



القدس المحتلة/سما/

أوعز المستوى السياسي الإسرائيلي إلى الجيش بتجميد كافة العمليات التي تعد "حساسة" في جنوب لبنان، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة بعدم تنفيذ "عمليات استثنائية".

وتسري هذه التعليمات إلى حين صدور أوامر جديدة، وكذلك إلى حين اتضاح مصير التصعيد الحالي بين أميركا وإيران، وكذلك مصير مسار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان؛ بحسب ما أوردت هيئة البث العبرية ("كان 11").

ويأتي ذلك في وقت تخشى الإدارة الأميركية، المنشغلة في الأيام الأخيرة بالتصعيد مع إيران، من أن تنجر إسرائيل أيضا إلى هذه المعركة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن تل أبيب مستعدة لاستغلال أي هجوم إيراني عليها من أجل الرد بضربات واسعة. إلا أنه وبناء على طلب البيت الأبيض فقد تلقى الجيش الإسرائيلي تعليمات بالانتظار بهدف الحيلولة دون اتساع رقعة المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران لتشمل إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يبدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب من مناطق المرحلة التجريبية في جنوب لبنان بموجب الاتفاق الإطاري اعتبارا من الأسبوع المقبل، بالتزامن مع عقد جولة جديدة من المحادثات بين بيروت وتل ابيب في العاصمة الإيطالية روما.

وسيترأس السفير الأميركي لدى إسرائيل يحيئيل لايتر وفد بلاده في المحادثات المقبلة، إلى جانب الفريق الذي شارك أيضا في جولات التفاوض السابقة مع الجانب اللبناني.

وقال مسؤول أميركي، الخميس، إن أول منطقة تجريبية في لبنان ستتحدد في غضون أيام، على أن يدخلها الجيش اللبناني مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وهو ما تنص عليه مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن العمل جار على وضع خائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى.

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