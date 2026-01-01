مصدر في الليكود: نتنياهو في حالة هستيرية بسبب استطلاعات الرأي وتقدم المعارضة..

القدس المحتلة/سما/

يسود غضب داخل حزب الليكود بعد تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إعادة تشكيل قائمة الحزب للانتخابات المقبلة عبر توسيع عدد المقاعد المحجوزة التي يختار شاغليها بنفسه. ونقل مسؤولون في الحزب أن نتنياهو يعيش حالة "هستيرية" بسبب نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، ويخشى أن تؤدي تركيبة القائمة الحالية إلى خسارة الانتخابات.

وبحسب مصادر في الليكود، أبلغ نتنياهو مقربين منه خلال محادثات مغلقة أن "تركيبة القائمة قد تكلّفنا خسارة الانتخابات"، في ظل استطلاعات رأي أظهرت، وفق تقديره، أن القائمة الحالية تضر بشعبية الحزب.

ويتهم مسؤولون في الليكود نتنياهو بمحاولة فرض سيطرة شبه كاملة على قائمة الحزب، من خلال الاحتفاظ بعدد غير مسبوق من المقاعد المحجوزة، بما يسمح له بإبعاد عدد من كبار أعضاء الكتلة البرلمانية عن المراكز المتقدمة.

وقال مسؤول بارز في الحزب: "بدلا من انتخابات تمهيدية لليكود، ستصبح هذه حزب نتنياهو"، مضيفاً أن ما يجري يمثل "تصفية سياسية" لعدد من القيادات التي وقفت إلى جانبه خلال السنوات الماضية.

ووفقاً للتقارير، يطالب نتنياهو، إلى جانب احتفاظه بالمركز الأول، بحجز أربعة مقاعد إضافية ضمن العشرة الأوائل، إلى جانب ستة أو سبعة مقاعد أخرى حتى المركز الثلاثين، كما يعتزم تخصيص مقعد لوزير الخارجية جدعون ساعر ضمن المراكز المتقدمة.

ومن المقرر أن تناقش مؤسسات الحزب هذه التعديلات خلال الأيام المقبلة، قبل عرضها على مركز الليكود للتصويت، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان أعضاء الحزب سيوافقون على مطالب نتنياهو أم سيرفضونها.

وقال مصدر في الليكود إن نتنياهو يتصرف بصورة "هستيرية" نتيجة استطلاعات الرأي التي يطلع عليها، ويعتقد أن إجراء تغيير جذري في قائمة الحزب هو السبيل الوحيد لوقف تراجع الليكود واستعادة زخمه الانتخابي.