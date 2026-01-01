  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل ترصد مليار شيكل لشق طرق تربط المستوطنات الجديدة في الضفة

الجمعة 10 يوليو 2026 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل ترصد مليار شيكل لشق طرق تربط المستوطنات الجديدة في الضفة



القدس المحتلة/سما/

تعتزم الحكومة الإسرائيلية الاحد إقرار خطة واسعة النطاق لتخصيص أكثر من مليار شيكل لتعبيد الطرق المؤدية إلى عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.

سيتم تقسيم الميزانية، التي تبلغ 1.075 مليار شيكل، بين وزارتي النقل والجيش وتهدف إلى تلبية الحاجة الفورية للبنية التحتية للسلامة التي لا تشملها مسارات التنمية القياسية.

تشمل الخطة متعددة السنوات تخطيط وشق طرق جديدة، وتطوير الطرق القائمة.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية تم تخصيص ميزانية محددة للمستوطنات الأربع المخلاة في شمال الضفة( حومش، وصا نور، وجانيم، وكاديم ) إلى جانب مجموعة واسعة من المستوطنات الإضافية التي تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء.

وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، القرار بأنه "تاريخي" وأكد على أهميته الاستراتيجية.

ووفقا له، فإن هذه الخطوة تهدف إلى ما أسماه تعزيز أمن الدولة وتدعيم الاستيطان في الضفة.

أشار الوزير إلى أننا "نقود ثورة في مجال الأمن الاستيطاني تشمل أكثر من 100 تجمع استيطاني و160 مزرعة".

وأضاف أن الخطة ستضمن حركة مرور منظمة وآمنة، مع دمج عناصر أمنية أساسية في الطرق.

الأكثر قراءة اليوم

في إشارة إلى تركيا ..نتنياهو: "محاور جديدة" تنشأ والحفاظ على التفوق الجوي أمر ضروري

بعد زيارة الحية لمصر.. اجتماع مصري إسرائيلي في القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

«الداخلية» السورية تقبض على «والي لبنان وفلسطين» في «داعش»

معركة الانتخابات الإسرائيلية تزداد سخونة وخشونة

البيت الأبيض يستبعد عقد لقاء قريب بينهما .. نتنياهو وترامب يبحثان التصعيد مع إيران ولبنان وتصريحات أردوغان ضد اسرائيل ..

مرشح لخلافة ستارمر يعتذر عن موقف حزبه من حرب غزة : سنفرض عقوبات على اسرائيل

إسرائيل تستميت لافشال صفقة F35 لتركيا : واشنطن تمنح القائد السني "أردوغان " قوة وردعاً ينهي تفوقنا

الأخبار الرئيسية

ترامب: وافقنا على طلب إيران مواصلة المحادثات وأبلغناها بانتهاء وقف إطلاق النار

IMG_5570

إسرائيل تستميت لافشال صفقة F35 لتركيا : واشنطن تمنح القائد السني "أردوغان " قوة وردعاً ينهي تفوقنا

رويترز: مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته والأمن الإيراني نصحه بعدم حضور جنازة والده..

بعد زيارة الحية لمصر.. اجتماع مصري إسرائيلي في القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

اسرائيل تزعم اعتقال اربعة من سكان النقب بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات