اسرائيل ترصد مليار شيكل لشق طرق تربط المستوطنات الجديدة في الضفة

القدس المحتلة/سما/

تعتزم الحكومة الإسرائيلية الاحد إقرار خطة واسعة النطاق لتخصيص أكثر من مليار شيكل لتعبيد الطرق المؤدية إلى عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.

سيتم تقسيم الميزانية، التي تبلغ 1.075 مليار شيكل، بين وزارتي النقل والجيش وتهدف إلى تلبية الحاجة الفورية للبنية التحتية للسلامة التي لا تشملها مسارات التنمية القياسية.

تشمل الخطة متعددة السنوات تخطيط وشق طرق جديدة، وتطوير الطرق القائمة.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية تم تخصيص ميزانية محددة للمستوطنات الأربع المخلاة في شمال الضفة( حومش، وصا نور، وجانيم، وكاديم ) إلى جانب مجموعة واسعة من المستوطنات الإضافية التي تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء.

وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، القرار بأنه "تاريخي" وأكد على أهميته الاستراتيجية.

ووفقا له، فإن هذه الخطوة تهدف إلى ما أسماه تعزيز أمن الدولة وتدعيم الاستيطان في الضفة.

أشار الوزير إلى أننا "نقود ثورة في مجال الأمن الاستيطاني تشمل أكثر من 100 تجمع استيطاني و160 مزرعة".

وأضاف أن الخطة ستضمن حركة مرور منظمة وآمنة، مع دمج عناصر أمنية أساسية في الطرق.