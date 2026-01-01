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رويترز: مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته والأمن الإيراني نصحه بعدم حضور جنازة والده..

الجمعة 10 يوليو 2026 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته والأمن الإيراني نصحه بعدم حضور جنازة والده..



وكالات /سما/

كشفت مصادر إيرانية يوم الجمعة، عن أن المرشد الأعلى الجديد للبلاد، مجتبى خامنئي، يتعافى من إصابته لكنه لم يستعد عافيته.

وبرّرت المصادر الإيرانية عدم حضور مجتبى لجنازة والده علي خامنئي، إلى رؤية الأجهزة الأمنية التي تحد من ظهوره تحسباً لهجوم أمريكي جديد، وفق ما نقلت عنها وكالة "رويترز".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، أن المرشد الأعلى الإيراني الراحل دُفن في أقدس مزار في البلاد، بعد أن احتشدت حشود ضخمة لحضور جنازته، بينما لا يزال ابنه وخليفته مجتبى خامنئي بعيداً عن الأنظار.

ويأتي الدفن في مشهد شمال شرق إيران بعد أسبوع من مواكب الجنازة الجماعية والتجمعات ومراسم الحداد التي تزامنت مع تجدد الصراع مع الولايات المتحدة بعد أسابيع من الهدنة في الحرب التي استمرت أربعة أشهر.

وكان مجتبى أصيب في الغارة الشهيرة في 28 فبراير/ شباط الماضي، التي كانت باكورة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أودت بحياة علي خامنئي.

واختفى مجتبى عن الأنظار منذ تلك الغارة وسط تضارب الأنباء حول حالته الصحية وقدرته على إدارة البلاد بعد انتخابه مرشداً أعلى في 8 مارس/ آذار الماضي.

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