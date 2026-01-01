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مرشح لخلافة ستارمر يعتذر عن موقف حزبه من حرب غزة : سنفرض عقوبات على اسرائيل

الجمعة 10 يوليو 2026 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشح لخلافة ستارمر يعتذر عن موقف حزبه من حرب غزة : سنفرض عقوبات على اسرائيل



وكالات / سما/

قدّم البرلماني البريطاني، أندي بورنهام،  اعتذاراً عن الموقف الأولي لحزب العمال من الحرب الإسرائيلية في غزة، قائلاً إن الحزب “لم يتعامل مع الأمر بالشكل الصحيح”، وإنه يحتاج إلى “أن يكون أداؤه أفضل” تحت قيادته، في إشارة إلى تحوّل ملحوظ في نهج الحزب تجاه “الشرق الأوسط”.
وخلال مقابلة لصحيفة “الغارديان”، قال بورنهام، الذي يُنظر إليه على أنه رئيس الوزراء البريطاني المرتقب، خلفاً لرئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، إنه سيسعى إلى “زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على أفراد وكيانات، إضافة إلى احتمال حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.
ويأتي هذا الموقف في محاولة لمعالجة مخاوف شريحة من الناخبين التقدميين داخل حزب العمال، الذين غادر كثير منهم الحزب بسبب موقفه من “إسرائيل” وفلسطين، بحسب الصحيفة.
وقال: “أعلم أن كثيرين يشعرون بأن حزبي لم يتعامل مع بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بالشكل الصحيح، وأنا أعتذر عن ذلك. لقد كان ردنا في كثير من الأحيان غير كافٍ وعلينا أن نقدم أداء أفضل”.
وأضاف: “علينا أن نبذل المزيد للضغط على الحكومة الإسرائيلية نعم، اتخذنا بعض الخطوات المهمة، لكن لنكن صريحين، لقد تأخرت المملكة المتحدة في المطالبة بوقف إطلاق النار، ويجب علينا الآن أن نفعل المزيد لتعزيز نهجنا”.

وفي المقابل، امتنع بورنهام عن وصف ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية، وهو مطلب يرفعه عدد من قيادات وأنصار الجناح اليساري في الحزب، مؤكداً أن هناك “أدلة متزايدة” على احتمال ارتكاب جرائم حرب، لكنه شدد على أن الفصل في هذا الأمر يعود إلى المحاكم الدولية وليس إلى السياسيين، وفق رأيه.
وقال: “لقد شعرت بصدمة شديدة مما رأيته وقرأته عن الدمار في غزة. هناك أدلة متزايدة تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب. ويجب أن تكون هناك مساءلة عن حجم المعاناة التي تعرض لها سكان غزة. لكن في نهاية المطاف، فإن تحديد ما إذا كانت تلك الجرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية هو أمر يجب أن تقرره المحاكم الدولية، وليس السياسيون”.

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